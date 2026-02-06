https://ria.ru/20260206/ssha-2072809002.html
Ударная группа ВМС США совершила переход в Аравийском море
Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" совершила переход в Аравийском море, сообщило в пятницу центральное командование вооруженных сил... РИА Новости, 06.02.2026
в мире
сша
аравийское море
иран
вооруженные силы сша
сша
аравийское море
иран
Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем совершила переход в Аравийском море