Ударная группа ВМС США совершила переход в Аравийском море - РИА Новости, 06.02.2026
21:58 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/ssha-2072809002.html
Ударная группа ВМС США совершила переход в Аравийском море
Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" совершила переход в Аравийском море, сообщило в пятницу центральное командование вооруженных сил... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T21:58:00+03:00
2026-02-06T21:58:00+03:00
в мире
сша
аравийское море
иран
вооруженные силы сша
сша
аравийское море
иран
© Фото : Petty Officer 2nd Class Christian KiblerАвианосец USS Abraham Lincoln ВМС США
Авианосец USS Abraham Lincoln ВМС США - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Petty Officer 2nd Class Christian Kibler
Авианосец USS Abraham Lincoln ВМС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" совершила переход в Аравийском море, сообщило в пятницу центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
"Ударная авианосная группа "Авраам Линкольн" в сопровождении двух судов снабжения и двух катеров береговой охраны США совершила сегодня совместный переход в Аравийском море", - говорится в сообщении CENTCOM в X.
Над группой кораблей пролетели военные самолеты, добавили в командовании.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
Американский самолет Boeing P-8A Poseidon - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Самолет-разведчик ВМС США заметили над водами у иранской границы
