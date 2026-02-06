Рейтинг@Mail.ru
20:35 06.02.2026
В Ливии заявили о незаконности задержания по делу атаки на посольство США
в мире
ливия
сша
https://ria.ru/20260206/tripoli-2072793373.html
ливия
сша
в мире, ливия, сша
В мире, Ливия, США
В Ливии заявили о незаконности задержания по делу атаки на посольство США

Аль-Кади: задержание по делу атаки на посольство США в Ливии незаконно

© iStock.com / EddebГлавное здание Центрального банка Ливии в Триполи
Главное здание Центрального банка Ливии в Триполи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© iStock.com / Eddeb
Главное здание Центрального банка Ливии в Триполи. Архивное фото
БЕНГАЗИ, 6 фев - РИА Новости. Задержание подозреваемого в атаке на консульство США в Ливии происходило незаконно без согласования с судебными органами Ливии, заявил РИА Новости советник по европейским вопросам Совета национальной безопасности Ливии Абдельбасит аль-Кади.
"Операция не была согласована с судебными органами Ливии и проведена без их ведома или официального одобрения. Хотя она осуществлялась при координации с исполнительной властью (Правительством национального единства - ред.) и лояльными ему вооруженными группами, судебные власти считают такие действия незаконными и уже начали по ним расследования",- сказал аль-Кади.
Вид на город Триполи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Триполи задержали подозреваемого в нападении на консульство США в Бенгази
