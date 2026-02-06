Рейтинг@Mail.ru
Глава Минэнерго США заявил, что посетит Венесуэлу "в ближайшее время"
20:22 06.02.2026
Глава Минэнерго США заявил, что посетит Венесуэлу "в ближайшее время"
Глава Минэнерго США заявил, что посетит Венесуэлу "в ближайшее время" - РИА Новости, 06.02.2026
Глава Минэнерго США заявил, что посетит Венесуэлу "в ближайшее время"
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что в ближайшее время посетит Венесуэлу и встретится с руководством страны. РИА Новости, 06.02.2026
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Глава Минэнерго США заявил, что посетит Венесуэлу "в ближайшее время"

Глава Минэнерго США Райт посетит Венесуэлу в ближайшее время

Министр энергетики США Крис Райт. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что в ближайшее время посетит Венесуэлу и встретится с руководством страны.
"В ближайшее время я отправлюсь в Венесуэлу. Я встречусь со всем руководством страны и получу более четкое представление о текущих процессах по добыче нефти и газа", - сказал Райт журналистам.
Если визит состоится, то глава американского минэнерго станет первым министром США, который посетит страну после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
