Глава Минэнерго США заявил, что посетит Венесуэлу "в ближайшее время"
Глава Минэнерго США заявил, что посетит Венесуэлу "в ближайшее время" - РИА Новости, 06.02.2026
Глава Минэнерго США заявил, что посетит Венесуэлу "в ближайшее время"
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что в ближайшее время посетит Венесуэлу и встретится с руководством страны. РИА Новости, 06.02.2026
Глава Минэнерго США заявил, что посетит Венесуэлу "в ближайшее время"
Глава Минэнерго США Райт посетит Венесуэлу в ближайшее время