Минфин США расширил санкционный список против Ирана
18:18 06.02.2026 (обновлено: 18:25 06.02.2026)
Минфин США расширил санкционный список против Ирана
США добавили 15 компаний и двух человек в связанный с Ираном санкционный список, сообщил американский минфин. РИА Новости, 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/peregovory-2072762688.html
2026
Новости
иран, министерство финансов сша, в мире, сша
Иран, Министерство финансов США, В мире, США
Минфин США расширил санкционный список против Ирана

Минфин США добавил 15 компаний и двух человек в санкционный список против Ирана

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США добавили 15 компаний и двух человек в связанный с Ираном санкционный список, сообщил американский минфин.
Компании зарегистрированы в ОАЭ, Турции, Грузии, Китае и других странах, указало ведомство. Как следует из названий, многие из них связаны с морскими перевозками.
Кроме того, в "связанный с Ираном" санкционный список внесли двух человек, сообщил минфин.
Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Глава МИД Омана оценил переговоры между США и Ираном в Маскате
Вчера, 17:53
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
