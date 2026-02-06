https://ria.ru/20260206/ssha-2072770681.html
Минфин США расширил санкционный список против Ирана
Минфин США расширил санкционный список против Ирана
США добавили 15 компаний и двух человек в связанный с Ираном санкционный список, сообщил американский минфин. РИА Новости, 06.02.2026
