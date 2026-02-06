Рейтинг@Mail.ru
В США арестовали подозреваемого в атаке на посольство в Бенгази в 2012 году
18:13 06.02.2026
В США арестовали подозреваемого в атаке на посольство в Бенгази в 2012 году
В США арестовали подозреваемого в атаке на посольство в Бенгази в 2012 году
2026
В США арестовали подозреваемого в атаке на посольство в Бенгази в 2012 году

Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США задержали подозреваемого, который участвовал в атаке на представительство США в Бенгази в сентябре 2012 года, сообщила министр юстиции, генпрокурор Пэм Бонди.
"ФБР арестовало одного из ключевых участников, который стоял за атакой в Бенгази", - сказала Бонди журналистам.
Зубейр аль-Бакуш был доставлен в США, находится под стражей и будет обвинен в убийстве, терроризме и поджоге, сообщила генпрокурор.
Нападение на консульство США в Бенгази было совершено 11 сентября 2012 года, тогда погиб американский посол в Ливии Кристофер Стивенс.
