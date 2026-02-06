https://ria.ru/20260206/ssha-2072769729.html
В США арестовали подозреваемого в атаке на посольство в Бенгази в 2012 году
США задержали подозреваемого, который участвовал в атаке на представительство США в Бенгази в сентябре 2012 года, сообщила министр юстиции, генпрокурор Пэм... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:13:00+03:00
