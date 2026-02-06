Рейтинг@Mail.ru
Экс-командир КСИР рассказал о последствия возможной войны Ирана и США - РИА Новости, 06.02.2026
16:57 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/ssha-2072742640.html
Экс-командир КСИР рассказал о последствия возможной войны Ирана и США
Экс-командир КСИР рассказал о последствия возможной войны Ирана и США - РИА Новости, 06.02.2026
Экс-командир КСИР рассказал о последствия возможной войны Ирана и США
Если между Ираном и США начнутся военные действия, в этот конфликт будет втянут весь регион Ближнего Востока, заявил РИА Новости один из бывших командиров...
2026-02-06T16:57:00+03:00
2026-02-06T16:57:00+03:00
в мире
сша
иран
вооруженные силы сша
ансар алла
в мире, сша, иран, вооруженные силы сша, ансар алла
В мире, США, Иран, Вооруженные силы США, Ансар Алла
Экс-командир КСИР рассказал о последствия возможной войны Ирана и США

Канаани-Могаддам: весь Ближний Восток будет втянут в конфликт Ирана и США

© REUTERS / Majid AsgaripourАнтиамериканский баннер в Тегеране
Антиамериканский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Антиамериканский баннер в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 фев - РИА Новости. Если между Ираном и США начнутся военные действия, в этот конфликт будет втянут весь регион Ближнего Востока, заявил РИА Новости один из бывших командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Хосейн Канаани-Могаддам.
В Омане в пятницу возобновились переговоры по ядерной проблеме Ирана. Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Зять президента США Джаред Кушнер, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и министр иностранных дел султаната Оман Сайид Бадр Хамад Аль Бусаиди перед началом американо-иранских переговоров в Маскате. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
СМИ сообщили о завершении переговоров Ирана и США в Маскате
Вчера, 16:35
"Если начнется война (между Ираном и США - ред.), в нее будет втянут весь регион (Ближнего Востока - ред.)... Они (США - ред.) хотят прибегнуть к инструменту войны, если переговоры не придут к результату", - сказал собеседник агентства.
Канаани-Могаддам подчеркнул, что есть вероятность начала ирано-американской войны 7 или 8 февраля. Переговоры в Маскате, по его мнению, могут оказаться лишь блефом со стороны США. Он также считает, что участие в переговорах командующего Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера, о чем ранее в пятницу сообщала газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника, является показателем слабости американской стороны.
По словам экс-командира КСИР, послания таких проиранских региональных формирований, как правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла", иракское шиитское ополчение "Аль-Хашд Аш-Шааби", ливанское шиитское движение "Хезболлах" и другие также влияют на баланс сил в отношениях с США.
Переговорам Тегерана и Вашингтона в пятницу предшествовали отдельные встречи глав иранской и американской делегаций с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди. Встреча Ирана и США при посредничестве Омана состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Россия хочет, чтобы переговоры по Ирану были результативными, заявил Песков
Вчера, 12:42
 
