Экс-командир КСИР рассказал о последствия возможной войны Ирана и США

ТЕГЕРАН, 6 фев - РИА Новости. Если между Ираном и США начнутся военные действия, в этот конфликт будет втянут весь регион Ближнего Востока, заявил РИА Новости один из бывших командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Хосейн Канаани-Могаддам.
В Омане в пятницу возобновились переговоры по ядерной проблеме Ирана. Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Если начнется война (между Ираном и США - ред.), в нее будет втянут весь регион (Ближнего Востока - ред.)... Они (США - ред.) хотят прибегнуть к инструменту войны, если переговоры не придут к результату", - сказал собеседник агентства.
Канаани-Могаддам подчеркнул, что есть вероятность начала ирано-американской войны 7 или 8 февраля. Переговоры в Маскате, по его мнению, могут оказаться лишь блефом со стороны США. Он также считает, что участие в переговорах командующего Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера, о чем ранее в пятницу сообщала газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника, является показателем слабости американской стороны.
По словам экс-командира КСИР, послания таких проиранских региональных формирований, как правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла", иракское шиитское ополчение "Аль-Хашд Аш-Шааби", ливанское шиитское движение "Хезболлах" и другие также влияют на баланс сил в отношениях с США.
Переговорам Тегерана и Вашингтона в пятницу предшествовали отдельные встречи глав иранской и американской делегаций с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди. Встреча Ирана и США при посредничестве Омана состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций.