Экс-командир КСИР рассказал о последствия возможной войны Ирана и США

ТЕГЕРАН, 6 фев - РИА Новости. Если между Ираном и США начнутся военные действия, в этот конфликт будет втянут весь регион Ближнего Востока, заявил РИА Новости один из бывших командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Хосейн Канаани-Могаддам.