США обвинили КНР в якобы проведении ядерных испытаний в нарушение моратория

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно утверждает, что правительство располагает данными о том, что Китай якобы проводил ядерные взрывные испытания в нарушение моратория и пытался скрыть их.