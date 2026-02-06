Рейтинг@Mail.ru
США обвинили КНР в якобы проведении ядерных испытаний в нарушение моратория
13:42 06.02.2026 (обновлено: 13:48 06.02.2026)
США обвинили КНР в якобы проведении ядерных испытаний в нарушение моратория
в мире, китай, сша, женева (город)
В мире, Китай, США, Женева (город)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно утверждает, что правительство располагает данными о том, что Китай якобы проводил ядерные взрывные испытания в нарушение моратория и пытался скрыть их.
"Могу сообщить, что правительству США известно о проведении Китаем ядерных взрывных испытаний, включая подготовку к тестам с заданной мощностью в сотни тонн", — сказал он, выступая на конференции по разоружению в Женеве.
По словам Динанно, Народно-освободительная армия Китая якобы стремилась замаскировать взрывы, поскольку понимала, что такие испытания станут нарушением моратория на их проведение. Дипломат также выступил с утверждением, что Пекин якобы применял метод, снижающий эффективность сейсмического мониторинга и позволяющий скрывать подобную деятельность.
Замгоссекретаря отметил, что одно из таких испытаний, по оценке Вашингтона, было проведено 22 июня 2020 года.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В США рассказали о требованиях к соглашению на замену ДСНВ
В мире Китай США Женева (город)
 
 
