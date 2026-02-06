https://ria.ru/20260206/ssha-2072688702.html
США обвинили КНР в якобы проведении ядерных испытаний в нарушение моратория
США обвинили КНР в якобы проведении ядерных испытаний в нарушение моратория
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно утверждает, что правительство располагает данными о том,... РИА Новости, 06.02.2026
США обвинили КНР в якобы проведении ядерных испытаний в нарушение моратория
Динанно обвинил КНР в якобы проведении ядерных испытаний в нарушение моратория