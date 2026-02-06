https://ria.ru/20260206/ssha-2072686662.html
США заявили о поддержании ядерного арсенала для переговоров с позиции силы
США заявили о поддержании ядерного арсенала для переговоров с позиции силы
США будут поддерживать свой ядерный арсенал сдерживания, чтобы иметь возможность вести переговоры с позиции силы, заявил в пятницу заместитель госсекретаря США... РИА Новости, 06.02.2026
США заявили о поддержании ядерного арсенала для переговоров с позиции силы
