США заявили о поддержании ядерного арсенала для переговоров с позиции силы - РИА Новости, 06.02.2026
13:35 06.02.2026
США заявили о поддержании ядерного арсенала для переговоров с позиции силы
США заявили о поддержании ядерного арсенала для переговоров с позиции силы
в мире
сша
женева (город)
сша
женева (город)
в мире, сша, женева (город)
В мире, США, Женева (город)
США заявили о поддержании ядерного арсенала для переговоров с позиции силы

Госдеп: США будут поддерживать ядерный арсенал для переговоров с позиции силы

Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 6 фев – РИА Новости. США будут поддерживать свой ядерный арсенал сдерживания, чтобы иметь возможность вести переговоры с позиции силы, заявил в пятницу заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.
"Соединенные Штаты будут поддерживать полноценный, надежный и современный арсенал ядерного сдерживания, чтобы гарантировать, что наша система безопасности сохраняет мир и стабильность, и вести переговоры с позиции силы. И, действуя таким образом, мы не допустим, чтобы кто-то превзошел нас или наших союзников", - сказал он в ходе выступления на конференции по разоружению в Женеве.
В мире США Женева (город)
 
 
