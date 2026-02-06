США заявили о поддержании ядерного арсенала для переговоров с позиции силы

ЖЕНЕВА, 6 фев – РИА Новости. США будут поддерживать свой ядерный арсенал сдерживания, чтобы иметь возможность вести переговоры с позиции силы, заявил в пятницу заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.