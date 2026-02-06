Рейтинг@Mail.ru
США заявили о готовности расширять свой ядерный потенциал
13:27 06.02.2026 (обновлено: 15:56 06.02.2026)
США заявили о готовности расширять свой ядерный потенциал
в мире
сша
женева (город)
россия
владимир путин
дональд трамп
каролин левитт
сша
женева (город)
россия
в мире, сша, женева (город), россия, владимир путин, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Женева (город), Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Каролин Левитт
© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 6 фев - РИА Новости. США готовы расширять свой ядерный потенциал и реализовать ряд других шагов, если того потребует ситуация в сфере безопасности, заявил в пятницу заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.
"В число этих действий (реагирования на ситуацию в сфере безопасности - ред.) входят расширение существующих сил, диверсификация нашего потенциала, создание и размещение ядерных сил средней и меньшей дальности и внесение изменений в нашу концепцию ядерного сдерживания по мере необходимости", - сказал он в ходе выступления на конференции по разоружению в Женеве.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Президент США Дональд Трамп предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией вместо продления ДСНВ. Позднее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Вашингтон будет обсуждать с Москвой идею выработки нового договора по ядерному оружию.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В США сделали внезапное заявление после нового решения Трампа по России
