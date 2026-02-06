США заявили о готовности расширять свой ядерный потенциал

ЖЕНЕВА, 6 фев - РИА Новости. США готовы расширять свой ядерный потенциал и реализовать ряд других шагов, если того потребует ситуация в сфере безопасности, заявил в пятницу заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.