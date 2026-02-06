США заявили о готовности расширять свой ядерный потенциал

ЖЕНЕВА, 6 фев - РИА Новости. США готовы расширять свой ядерный потенциал и реализовать ряд других шагов, если того потребует ситуация в сфере безопасности, заявил в пятницу заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.
"В число этих действий (реагирования на ситуацию в сфере безопасности - ред.) входят расширение существующих сил, диверсификация нашего потенциала, создание и размещение ядерных сил средней и меньшей дальности и внесение изменений в нашу концепцию ядерного сдерживания по мере необходимости", - сказал он в ходе выступления на конференции по разоружению в Женеве.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Президент США Дональд Трамп предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией вместо продления ДСНВ. Позднее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Вашингтон будет обсуждать с Москвой идею выработки нового договора по ядерному оружию.