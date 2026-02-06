https://ria.ru/20260206/ssha-2072681960.html
Госдеп рассказал о неразвернутом ядерном потенциале США
Госдеп рассказал о неразвернутом ядерном потенциале США - РИА Новости, 06.02.2026
Госдеп рассказал о неразвернутом ядерном потенциале США
Соединенные Штаты сохраняют неразвернутый ядерный потенциал, который может быть задействован по решению президента Дональда Трампа для реагирования на новые... РИА Новости, 06.02.2026
Госдеп рассказал о неразвернутом ядерном потенциале США
Госдеп: США сохраняют неразвернутый ядерный потенциал для ответа на новые угрозы