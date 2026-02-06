Рейтинг@Mail.ru
Госдеп рассказал о неразвернутом ядерном потенциале США - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/ssha-2072681960.html
Госдеп рассказал о неразвернутом ядерном потенциале США
Госдеп рассказал о неразвернутом ядерном потенциале США - РИА Новости, 06.02.2026
Госдеп рассказал о неразвернутом ядерном потенциале США
Соединенные Штаты сохраняют неразвернутый ядерный потенциал, который может быть задействован по решению президента Дональда Трампа для реагирования на новые... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T13:22:00+03:00
2026-02-06T13:22:00+03:00
в мире
сша
женева (город)
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_17682761bc3d5f0185d16e2d209fe941.jpg
https://ria.ru/20260206/ssha-2072643997.html
сша
женева (город)
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84753523637bf7e0a3351a53027b22c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, женева (город), вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Женева (город), Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Госдеп рассказал о неразвернутом ядерном потенциале США

Госдеп: США сохраняют неразвернутый ядерный потенциал для ответа на новые угрозы

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты сохраняют неразвернутый ядерный потенциал, который может быть задействован по решению президента Дональда Трампа для реагирования на новые угрозы в сфере безопасности, заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.
"Соединенные Штаты также сохраняют неразвернутый ядерный потенциал, который может быть использован для реагирования на формирующуюся ситуацию в области безопасности, если такое решение примет президент", - сказал он, выступая на конференции по разоружению в Женеве.
Динанно также отметил, что Вашингтон намерен завершить действующие программы модернизации ядерных сил, начатые в период вступления в силу ДСНВ.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В США рассказали о требованиях к соглашению на замену ДСНВ
Вчера, 11:52
 
В миреСШАЖенева (город)Вашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала