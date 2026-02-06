Рейтинг@Mail.ru
США назвали соглашение по ядерному оружию лишь с одной страной неуместным
12:59 06.02.2026 (обновлено: 13:06 06.02.2026)
США назвали соглашение по ядерному оружию лишь с одной страной неуместным
США назвали соглашение по ядерному оружию лишь с одной страной неуместным

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. США считают неуместным в текущих условиях заключение соглашения по ядерным вооружениям только с одной страной, заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.
"Сегодня Соединённые Штаты сталкиваются с угрозами со стороны нескольких ядерных держав. Если кратко, двусторонний договор лишь с одной ядерной страной просто неуместен в 2026 году и в дальнейшем", - сказал он, выступая на конференции по разоружению в Женеве.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В США рассказали о требованиях к соглашению на замену ДСНВ
Вчера, 11:52
 
В мире
 
 
