США назвали соглашение по ядерному оружию лишь с одной страной неуместным
США считают неуместным в текущих условиях заключение соглашения по ядерным вооружениям только с одной страной, заявил заместитель госсекретаря США по контролю... РИА Новости, 06.02.2026
