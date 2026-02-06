https://ria.ru/20260206/ssha-2072669981.html
США заявили о нацеленности на поиск путей сокращения ядерного оружия в мире
США заявили о нацеленности на поиск путей сокращения ядерного оружия в мире - РИА Новости, 06.02.2026
США заявили о нацеленности на поиск путей сокращения ядерного оружия в мире
США подтверждают курс на поиск ответственных решений для сокращения числа ядерных вооружений в мире, заявил в пятницу заместитель госсекретаря США по контролю... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:55:00+03:00
2026-02-06T12:55:00+03:00
2026-02-06T13:08:00+03:00
в мире
сша
мир
женева (город)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260206/ssha-2072643997.html
сша
мир
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мир, женева (город), дональд трамп
В мире, США, Мир, Женева (город), Дональд Трамп
США заявили о нацеленности на поиск путей сокращения ядерного оружия в мире
Вашингтон заявил о нацеленности на поиск путей сокращения ядерного оружия в мире