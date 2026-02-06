В США рассказали о требованиях к соглашению на замену ДСНВ

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку договор ДСНВ был несовершенным и не охватывал Китай, заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.