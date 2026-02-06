https://ria.ru/20260206/ssha-2072643997.html
В США рассказали о требованиях к соглашению на замену ДСНВ
В США рассказали о требованиях к соглашению на замену ДСНВ - РИА Новости, 06.02.2026
В США рассказали о требованиях к соглашению на замену ДСНВ
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку договор ДСНВ был несовершенным и не... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:52:00+03:00
2026-02-06T11:52:00+03:00
2026-02-06T12:01:00+03:00
в мире
китай
сша
договор снв-3
женева (город)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411990_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_beb43ec26a79f807e757fca6e53da1a3.jpg
https://ria.ru/20260206/dsnv-2072598100.html
китай
сша
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411990_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2b8d4c3c8832cef096ce81a80d3a1e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, договор снв-3, женева (город), дональд трамп
В мире, Китай, США, Договор СНВ-3, Женева (город), Дональд Трамп
В США рассказали о требованиях к соглашению на замену ДСНВ
Динанно: США хотят заменить ДСНВ новым договором с участием Китая