Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о требованиях к соглашению на замену ДСНВ - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 06.02.2026 (обновлено: 12:01 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/ssha-2072643997.html
В США рассказали о требованиях к соглашению на замену ДСНВ
В США рассказали о требованиях к соглашению на замену ДСНВ - РИА Новости, 06.02.2026
В США рассказали о требованиях к соглашению на замену ДСНВ
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку договор ДСНВ был несовершенным и не... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:52:00+03:00
2026-02-06T12:01:00+03:00
в мире
китай
сша
договор снв-3
женева (город)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411990_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_beb43ec26a79f807e757fca6e53da1a3.jpg
https://ria.ru/20260206/dsnv-2072598100.html
китай
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411990_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2b8d4c3c8832cef096ce81a80d3a1e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, договор снв-3, женева (город), дональд трамп
В мире, Китай, США, Договор СНВ-3, Женева (город), Дональд Трамп
В США рассказали о требованиях к соглашению на замену ДСНВ

Динанно: США хотят заменить ДСНВ новым договором с участием Китая

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку договор ДСНВ был несовершенным и не охватывал Китай, заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.
"Президент достаточно чётко дал понять, что он хочет более качественного соглашения. Как всем известно, срок действия ДСНВ истёк вчера. Президент вновь подтвердил это накануне вечером - он хочет нового договора. Если говорить кратко, ДСНВ был несовершенным: он не охватывал ядерные вооружения театра военных действий и не включал Китай", - сказал Динанно, выступая в Женеве после прекращения действия договора между Россией и США.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В США оценили, может ли Россия следить за ядерным арсеналом страны без ДСНВ
Вчера, 07:09
 
В миреКитайСШАДоговор СНВ-3Женева (город)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала