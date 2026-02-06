Рейтинг@Mail.ru
США закрепятся в роли спасителя Евросоюза, заявил Медведев
10:23 06.02.2026 (обновлено: 11:14 06.02.2026)
США закрепятся в роли спасителя Евросоюза, заявил Медведев
США закрепятся в роли спасителя Евросоюза, заявил Медведев
2026
США закрепятся в роли спасителя Евросоюза, заявил Медведев

Медведев: США закрепятся в роли спасителя ЕС, поставляющего энергоносители

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вашингтон закрепится в роли спасителя Евросоюза, поставляющего энергоносители, но ставки за содействие будут выше, чем просто деньги, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"В роли спасителя, поставляющего энергоносители, безусловно, закрепится ныне презираемый ими Вашингтон. Вот только ставки за расширение своего содействия у него будут несравнимо выше, нежели просто деньги", - написал Медведев в своем канале в Max.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В ЕС готовы на кровавую энергетическую самокастрацию, заявил Медведев
В мире Россия Дмитрий Медведев Единая Россия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
