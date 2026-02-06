МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. НАТО и Киев признают стратегическую важность российского бомбардировщика Ту-160М в украинском конфликте, пишет колумнист американского издания 19FortyFive Брэндон Вейхерт.
По его словам, благодаря таким самолетам российская армия успешно выполняет боевые задачи, в том числе связанные с преодолением украинской ПВО.
"Это еще один пример того, насколько хорошо россияне адаптировались к требованиям современного поля боя", — подытоживает колумнист.
Ранее National Interest писал, что ВСУ ничего не могут противопоставить российскому сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160М. Как сообщалось, российский оборонно-промышленный комплекс, в отличие от производственных мощностей стран НАТО, может позволить себе модернизацию самолетов, которая предоставит новые стратегические преимущества.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла — основная машина дальней авиации. Она предназначена для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах. Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике — Ту-160М — развернули по решению президента России Владимира Путина.
