"Ключевая роль": в США рассказали о панике из-за российского самолета

По его словам, благодаря таким самолетам российская армия успешно выполняет боевые задачи, в том числе связанные с преодолением украинской ПВО.

"Это еще один пример того, насколько хорошо россияне адаптировались к требованиям современного поля боя", — подытоживает колумнист.