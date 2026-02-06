Рейтинг@Mail.ru
"Ключевая роль": в США рассказали о панике из-за российского самолета
06:02 06.02.2026
"Ключевая роль": в США рассказали о панике из-за российского самолета
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. НАТО и Киев признают стратегическую важность российского бомбардировщика Ту-160М в украинском конфликте, пишет колумнист американского издания 19FortyFive Брэндон Вейхерт.
"Киев и его партнеры по НАТО признают ключевую роль, которую Ту-160М играют в способности России вести войну на Украине", — считает автор.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана
25 ноября 2025, 20:21
По его словам, благодаря таким самолетам российская армия успешно выполняет боевые задачи, в том числе связанные с преодолением украинской ПВО.
"Это еще один пример того, насколько хорошо россияне адаптировались к требованиям современного поля боя", — подытоживает колумнист.
Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Ту-160 отработали электронные пуски крылатых ракет на учениях "Запад-2025"
16 сентября 2025, 08:05
Ранее National Interest писал, что ВСУ ничего не могут противопоставить российскому сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160М. Как сообщалось, российский оборонно-промышленный комплекс, в отличие от производственных мощностей стран НАТО, может позволить себе модернизацию самолетов, которая предоставит новые стратегические преимущества.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла — основная машина дальней авиации. Она предназначена для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах. Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике — Ту-160М — развернули по решению президента России Владимира Путина.
Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Путин заявил об отсутствии в мире аналогов техники, подобной Ту-160М
7 марта 2024, 14:44
 
