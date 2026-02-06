Рейтинг@Mail.ru
05:14 06.02.2026
экономика, сша, германия, нидерланды
Экономика, США, Германия, Нидерланды
США нарастили поставки фармпродукции в ЕС до исторического максимума

РИА Новости: США в январе-ноябре поставили в ЕС фармпродукции на $43,6 миллиарда

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. США в январе-ноябре 2025 года увеличили экспорт фармацевтической продукции в Евросоюз до максимальной суммы для этого периода за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за 11 месяцев 2025 года американские компании поставили на европейский рынок фармпродукции на 43,6 миллиарда долларов против 36,9 миллиарда за аналогичный период годом ранее - сумма экспорта выросла на 18% в годовом выражении.
Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной с 1992 года, когда началась публикация торговой статистики Штатов.
По итогам неполного 2025 года больше всего фармпродукции из США закупили Германия (9,7 миллиарда долларов), а также Нидерланды (8,9 миллиарда долларов) и Бельгия (6,1 миллиарда долларов). Четвертой по сумме импорта стала Испания (5,5 миллиарда долларов), а пятерку замкнула Ирландия (5 миллиардов долларов).
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
СМИ: ЕС пошел по китайскому сценарию для сокращения зависимости от США
3 февраля, 13:38
 
ЭкономикаСШАГерманияНидерланды
 
 
