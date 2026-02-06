https://ria.ru/20260206/ssha-2072594226.html
США нарастили поставки фармпродукции в ЕС до исторического максимума
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. США в январе-ноябре 2025 года увеличили экспорт фармацевтической продукции в Евросоюз до максимальной суммы для этого периода за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за 11 месяцев 2025 года американские компании поставили на европейский рынок фармпродукции на 43,6 миллиарда долларов против 36,9 миллиарда за аналогичный период годом ранее - сумма экспорта выросла на 18% в годовом выражении.
Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной с 1992 года, когда началась публикация торговой статистики Штатов.
По итогам неполного 2025 года больше всего фармпродукции из США
закупили Германия
(9,7 миллиарда долларов), а также Нидерланды
(8,9 миллиарда долларов) и Бельгия
(6,1 миллиарда долларов). Четвертой по сумме импорта стала Испания
(5,5 миллиарда долларов), а пятерку замкнула Ирландия
(5 миллиардов долларов).