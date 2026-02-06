Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США хотят финансировать антимигрантские аналитические центры в Европе
04:19 06.02.2026
СМИ: США хотят финансировать антимигрантские аналитические центры в Европе
СМИ: США хотят финансировать антимигрантские аналитические центры в Европе - РИА Новости, 06.02.2026
СМИ: США хотят финансировать антимигрантские аналитические центры в Европе
Госдеп США планирует финансировать в Европе аналитические центры и благотворительные организации, связанные с движением MAGA, чтобы продвигать позицию... РИА Новости, 06.02.2026
СМИ: США хотят финансировать антимигрантские аналитические центры в Европе

FT: США хотят финансировать европейские антимигрантские аналитические центры

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Госдеп США планирует финансировать в Европе аналитические центры и благотворительные организации, связанные с движением MAGA, чтобы продвигать позицию Вашингтона, сообщает газета Financial Times.
Высокопоставленный представитель госдепа Сара Роджерс в декабре ездила в Европу для переговоров с несколькими представителями этих организаций. Издание относит эти учреждения к правоцентристским и подчеркивает, что их взгляды совпадают с позицией администрации США и разделяют ее опасения о разрушении европейской цивилизации.
Страны Евросоюза настаивают на ужесточении миграционных мер, пишет FT
6 января, 13:33
Страны Евросоюза настаивают на ужесточении миграционных мер, пишет FT
6 января, 13:33
"Это, вероятно, вызовет смятение среди союзников Вашингтона, особенно центристских левых правительств, таких как лейбористы в Великобритании, которые будут обеспокоены тем, что средства правительства США используются для подрыва их политики", - считает газета.
По словам чиновника, на которого ссылается издание, эта программа продолжит практику госдепа по целевому финансированию зарубежных проектов для продвижения своей повестки и будет сфокусирована на инициативах в Лондоне, Париже, Берлине и Брюсселе.
Ранее Белый дом подверг критике давних союзников в Европе. Опубликованная в 2025 году Стратегия национальной безопасности США призвала "взращивать сопротивление" текущей политике на континенте. В документе утверждается, что массовая миграция и цензура свободы слова могут привести к "уничтожению цивилизации".
Госдеп признал массовую миграцию угрозой суверенитету, пишут СМИ
30 декабря 2025, 01:42
Госдеп признал массовую миграцию угрозой суверенитету, пишут СМИ
30 декабря 2025, 01:42
 
