СМИ: США хотят финансировать антимигрантские аналитические центры в Европе

Ранее Белый дом подверг критике давних союзников в Европе. Опубликованная в 2025 году Стратегия национальной безопасности США призвала "взращивать сопротивление" текущей политике на континенте. В документе утверждается, что массовая миграция и цензура свободы слова могут привести к "уничтожению цивилизации".