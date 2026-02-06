СМИ: США хотят финансировать антимигрантские аналитические центры в Европе

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Госдеп США планирует финансировать в Европе аналитические центры и благотворительные организации, связанные с движением MAGA, чтобы продвигать позицию Вашингтона, сообщает газета Financial Times.
Высокопоставленный представитель госдепа Сара Роджерс в декабре ездила в Европу для переговоров с несколькими представителями этих организаций. Издание относит эти учреждения к правоцентристским и подчеркивает, что их взгляды совпадают с позицией администрации США и разделяют ее опасения о разрушении европейской цивилизации.
"Это, вероятно, вызовет смятение среди союзников Вашингтона, особенно центристских левых правительств, таких как лейбористы в Великобритании, которые будут обеспокоены тем, что средства правительства США используются для подрыва их политики", - считает газета.
Ранее Белый дом подверг критике давних союзников в Европе. Опубликованная в 2025 году Стратегия национальной безопасности США призвала "взращивать сопротивление" текущей политике на континенте. В документе утверждается, что массовая миграция и цензура свободы слова могут привести к "уничтожению цивилизации".
