СМИ: власти США купят складские помещения, чтобы содержать там нелегалов

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (DHS) США планирует приобрести склады, чтобы переделать их под центры для временного размещения нелегальных мигрантов, сообщает телеканал NBC.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью NBC News сказал, что после недавних протестов, вызванных перестрелками с участием федеральных агентов ICE, его администрация могла бы ослабить иммиграционный контроль. Однако он надеется расширить эти меры еще на пять городов.
В США запустили сайт с данными об арестованных нелегалах
9 декабря 2025, 10:18
"Планируемые центры настолько велики, что некоторые смогут единовременно вмещать до 8 000 задержанных... Для сравнения, крупнейшая федеральная тюрьма США, например, рассчитана примерно на 4 000 заключенных", - говорится в сообщении.
Согласно информации NBC, в списке DHS фигурируют более 20 потенциальных площадок. Как минимум три объекта уже выбраны. За один из них, по данным телеканала, Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) уже заплатила около 70 миллионов долларов.
Трамп после вступления в должность начал программу массовой депортации нелегалов, которая сопровождалась строительством центров для их содержания, к примеру, такое сооружение появилось среди аллигаторовых болот во Флориде. Кроме того, администрация США использует военно-морскую базу в Гуантанамо для размещения нелегалов, включая лиц, ранее судимых за тяжкие преступления.