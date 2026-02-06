Рейтинг@Mail.ru
СМИ: власти США купят складские помещения, чтобы содержать там нелегалов
03:20 06.02.2026
СМИ: власти США купят складские помещения, чтобы содержать там нелегалов
СМИ: власти США купят складские помещения, чтобы содержать там нелегалов

Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (DHS) США планирует приобрести склады, чтобы переделать их под центры для временного размещения нелегальных мигрантов, сообщает телеканал NBC.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью NBC News сказал, что после недавних протестов, вызванных перестрелками с участием федеральных агентов ICE, его администрация могла бы ослабить иммиграционный контроль. Однако он надеется расширить эти меры еще на пять городов.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В США запустили сайт с данными об арестованных нелегалов
9 декабря 2025, 10:18
"Планируемые центры настолько велики, что некоторые смогут единовременно вмещать до 8 000 задержанных... Для сравнения, крупнейшая федеральная тюрьма США, например, рассчитана примерно на 4 000 заключенных", - говорится в сообщении.
Согласно информации NBC, в списке DHS фигурируют более 20 потенциальных площадок. Как минимум три объекта уже выбраны. За один из них, по данным телеканала, Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) уже заплатила около 70 миллионов долларов.
Трамп после вступления в должность начал программу массовой депортации нелегалов, которая сопровождалась строительством центров для их содержания, к примеру, такое сооружение появилось среди аллигаторовых болот во Флориде. Кроме того, администрация США использует военно-морскую базу в Гуантанамо для размещения нелегалов, включая лиц, ранее судимых за тяжкие преступления.
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Вашингтон и Буэнос-Айрес готовят соглашение по депортации нелегалов
30 января, 22:05
 
