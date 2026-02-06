Рейтинг@Mail.ru
"Пришла расплата": в США сделали резкое заявление после интервью Зеленского - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/ssha-2072586376.html
"Пришла расплата": в США сделали резкое заявление после интервью Зеленского
"Пришла расплата": в США сделали резкое заявление после интервью Зеленского - РИА Новости, 06.02.2026
"Пришла расплата": в США сделали резкое заявление после интервью Зеленского
Владимир Зеленский выглядел жалко во время интервью французскому телеканалу France 2, понимая свое тяжелое положение, заявил бывший сотрудник ЦРУ и... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T01:38:00+03:00
2026-02-06T01:38:00+03:00
в мире
украина
россия
абу-даби
скотт риттер
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:631:2466:2018_1920x0_80_0_0_2caf49aec074d5a539f117df1f5fe151.jpg
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072563532.html
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072285385.html
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072456278.html
украина
россия
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:199:2466:2048_1920x0_80_0_0_287574eebfed157881f54834bb2b2221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, абу-даби, скотт риттер, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Абу-Даби, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Мирный план США по Украине
"Пришла расплата": в США сделали резкое заявление после интервью Зеленского

Риттер: Зеленский выглядел жалко на интервью, понимая свое положение

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядел жалко во время интервью французскому телеканалу France 2, понимая свое тяжелое положение, заявил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер в соцсети X.
"Человек, который поощрял войну с Россией и способствовал ее продолжению, теперь плачет, когда приходит расплата", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Госдуме назвали слова Зеленского о потере независимости Украины ахинеей
Вчера, 20:44
По словам эксперта, Зеленский забыл о том, что многие украинцы использовали антироссийскую риторику, якобы показывая свою силу.
"Где были ваши слезы, когда "обычные" украинцы требовали крови (Россиян. — Прим. Ред.)?" — поинтересовался Риттер.
По его мнению, после всех действий киевского режима не стоит винить Москву за жесткий ответ на них.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Будет еще хуже". В чем Зеленский неожиданно признался украинцам
Вчера, 08:00
Позавчера Владимир Зеленский дал интервью телеканалу France 2, пожаловавшись, что если Украина проиграет, то потеряет независимость. При этом, несмотря на отсутствие у Киева намерений договариваться об урегулировании, он также сказал, что "надеется" на прекращение военных действий через год.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Зеленский манипулирует словами, считает депутат Госдумы
Вчера, 13:59
 
В миреУкраинаРоссияАбу-ДабиСкотт РиттерВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала