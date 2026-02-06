"Белые списки" Starlink, заявленные Минобороны Украины, не работают

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Белые списки терминалов Starlink, заявленные министром обороны Украины Михаилом Федоровым, не решают проблемы верификации, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, процесс верификации завязан на алгоритм через приложения "Армия+", и "Дельта", в которые вносятся KIT-номера или UTID терминала Starlink.

« "Процесс верификации занимает длительное время из-за банального человеческого фактора, а также перегруза приложения "Армия+" и его неготовности", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что чем ближе терминал находится к линии боевого соприкосновения, тем сложнее его учесть. Из-за этого у ВСУ терминалы Starlink отключаются во время боевой работы.

"В первую очередь терминалы отключаются у экипажей БПЛА беспилотных сил ВСУ, подразделений связи и позиций непосредственно на передовой, для которых это критично", — добавил сотрудник силовых структур.

Накануне в силовых структурах сообщили РИА Новости, что терминалы Starlink отключаются на позициях украинских военных, оставляя их без связи.

Первого февраля министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в стране введут ограничения для неавторизованных терминалов Starlink.

Ранее чиновник утверждал, что Киев начал работать со SpaceX над тем, чтобы предотвратить якобы использование спутниковой связи российскими дронами. С просьбой "помешать России использовать Starlink" обращался к Илону Маску и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Американский миллиардер в ответ назвал его "слюнявым идиотом".