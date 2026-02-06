Рейтинг@Mail.ru
"Белые списки" Starlink, заявленные Минобороны Украины, не работают
00:42 06.02.2026 (обновлено: 08:44 06.02.2026)
"Белые списки" Starlink, заявленные Минобороны Украины, не работают
Белые списки терминалов Starlink, заявленные министром обороны Украины Михаилом Федоровым, не решают проблемы верификации, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Белые списки терминалов Starlink, заявленные министром обороны Украины Михаилом Федоровым, не решают проблемы верификации, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, процесс верификации завязан на алгоритм через приложения "Армия+", и "Дельта", в которые вносятся KIT-номера или UTID терминала Starlink.
«

"Процесс верификации занимает длительное время из-за банального человеческого фактора, а также перегруза приложения "Армия+" и его неготовности", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что чем ближе терминал находится к линии боевого соприкосновения, тем сложнее его учесть. Из-за этого у ВСУ терминалы Starlink отключаются во время боевой работы.
"В первую очередь терминалы отключаются у экипажей БПЛА беспилотных сил ВСУ, подразделений связи и позиций непосредственно на передовой, для которых это критично", — добавил сотрудник силовых структур.
Накануне в силовых структурах сообщили РИА Новости, что терминалы Starlink отключаются на позициях украинских военных, оставляя их без связи.
Первого февраля министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в стране введут ограничения для неавторизованных терминалов Starlink.
Ранее чиновник утверждал, что Киев начал работать со SpaceX над тем, чтобы предотвратить якобы использование спутниковой связи российскими дронами. С просьбой "помешать России использовать Starlink" обращался к Илону Маску и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Американский миллиардер в ответ назвал его "слюнявым идиотом".

Starlink дает широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX. ВСУ активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают украинцам их западные союзники. Российские войска регулярно выявляют их и наносят по ним удары в зоне СВО.

