Спецоперация, 6 февраля: ВС России нанесли шесть ударов возмездия за неделю

Боевая работа расчета самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К" из состава 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Запад" на Харьковском направлении в зоне проведения СВО. Архивное фото

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы за прошедшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ, говорится в сводке Минобороны РФ за период с 31 января по 6 февраля.

В ходе ударов были поражены предприятия военной промышленности Украины , объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ , склады боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

ВСУ за неделю потеряли более 9080 военнослужащих. Также они лишились 11 танков, 107 боевых бронированных машин, 67 артиллерийских орудий, четырех пусковых установок РСЗО HIMARS, пусковой установки зенитно-ракетного комплекса "Бук". Уничтожены 20 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 95 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Средства российской ПВО за неделю сбили 23 управляемые авиабомбы, 63 снаряда HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1080 беспилотников самолетного типа.

Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, в Белом Колодезе в Харьковской области комплексным ударом были уничтожены пункты дислокации инженерных подразделений ВСУ, противник потерял до взвода личного состава, в том числе офицеров. Кроме того, в попытках сдержать продвижение группировки войск "Север" ВСУ сосредоточили рекордное количество расчётов БПЛА в Сумской области.

Покушение на генерала

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что утром 6 февраля в жилом доме в Москве стреляли в генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Высокопоставленный военнослужащий был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Прокуратура Москвы сообщила, что взяла под контроль расследование дела. Следователи ищут неизвестного, стрелявшего в генерала.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что покушение на Алексеева демонстрирует тот факт, что Украина готова пойти на постоянные провокации, которые направлены на срыв переговорного процесса. Также, по словам Лаврова, Запад хочет любой ценой сохранить режим на Украине, чтобы он продолжал "кусать" Россию.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил РИА Новости, что британские кадровые офицеры работают на Украине под прикрытием британского посольства. Кроме того, Лондон пытался навязать американцам свои подходы по наиболее принципиальным для него вопросам, включая Украину, сказал посол.

В эфире телеканала "Россия 24" Келин заявил о сохранении политической линии Лондона - идея прямого диалога с РФ отвергается. Великобритания заинтересована в ослаблении России руками украинцев и подталкивает Киев к продолжению боевых действий. Украина же, по его словам, проигрывает в конфликте, но пытается продвигать идею иностранных контингентов у себя на территории.

Работа будет продолжена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу журналистам, что в рамках переговоров в Абу-Даби по урегулированию на Украине была проведена конструктивная и одновременно очень сложная работа. Она, по словам Пескова, будет продолжена.

Временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов в интервью РИА Новости заявил о продолжении работы в рамках достигнутых по итогам переговоров в Стамбуле договоренностей с Украиной по гуманитарным операциям.

Будет означать войну

Президент Эстонии Алар Карис , который ранее вместе с премьером Латвии Эвикой Силиней высказался за назначение Евросоюзом спецпосланника для переговоров по урегулированию на Украине, признал неэффективность изоляции и санкций в политике Запада против России.

По данным итальянской газеты Repubblica, руководство Евросоюза рассматривает кандидатуру бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё на должность спецпосланника по Украине для налаживания контактов с Россией.

Белые списки пока не сработали

Украинские СМИ в пятницу сообщали о взрывах в Харькове , Сумах, Кировограде и Днепродзержинске в пригороде Днепропетровска

Издание "Страна.ua" сообщило, что в результате взрыва автомобиля в Одессе был ликвидирован военнослужащий ВСУ.