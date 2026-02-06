https://ria.ru/20260206/spetsoperatsiya-2072597258.html
Уничтожены пункты дислокации инженерных подразделений ВСУ
Уничтожены пункты дислокации инженерных подразделений ВСУ в Белом Колодезе Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 06.02.2026
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg
https://ria.ru/20260206/bespilotniki-2072597153.html
харьковская область
