ВС России поразили 39 блиндажей с украинскими военнослужащими

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Операторы беспилотников российской "Южной" группировки войск за сутки поразили 39 блиндажей и укрытий с украинскими военнослужащими, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.

Кроме того, по его словам, операторы дронов группировки уничтожили шесть антенн связи, терминал Starlink, семь пунктов управления БПЛА и три наземных робототехнических комплекса.