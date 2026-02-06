Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли в плен группу боевиков ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 06.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 06.02.2026 (обновлено: 10:43 06.02.2026)
ВС России взяли в плен группу боевиков ВСУ в Запорожской области
ВС России взяли в плен группу боевиков ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 06.02.2026
ВС России взяли в плен группу боевиков ВСУ в Запорожской области
Штурмовики группировки "Восток" взяли в плен группу украинских военнослужащих в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Штурмовики группировки "Восток" взяли в плен группу украинских военнослужащих в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
Запорожской области штурмовые подразделения группировки "Восток" выбили боевиков ВСУ из опорного пункта. В ходе боя часть украинских военнослужащих сложила оружие и сдалась в плен", — говорится в сообщении.
Штурмовик с позывным Прожектор рассказал, что до укрепленного пункта противника им пришлось пробежать 300-400 метров по открытой местности, а потом еще пройти по лесополосе. Бойцы незаметно приблизились к точке ВСУ и закидали ее гранатами. После короткой перестрелки они убедили украинских боевиков сдаться.
"Взяли в плен. Мы им предложили альтернативу — сдаться без боя, без раненых, без смертей. Они согласились, потому что единственный выход там был через открытое поле и поле было заминировано. Мы предложили им альтернативный выход, они согласились", – приводит Минобороны слова другого штурмовика с позывным Лёлик.
Один из пленных украинцев рассказал, что с 2010 по 2018 год ездил в Москву на заработки строителем. Он утверждает, что его насильно мобилизовали, отправили на короткую подготовку, а затем без внятной задачи послали на позицию для ротации.
"Нас отправили на закреп, пойти ребят сменить. Мы не знали, нам ничего не говорили, где мы, куда мы едем. Мы почувствовали русский говор и начали просить: "Не стреляйте, пожалуйста, мы сдаемся, мы не хотим воевать". Хорошо, ребята нас забрали, покурить дали, накормили, воды дали. Хочу маме, сестре привет передать, что я жив, слава богу. Спасибо ребятам", — сказал пленный.
Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Староукраинка Запорожской области.
В ходе активных боев военнослужащие группировки уничтожили большое количество личного состава ВСУ, до десяти единиц различной техники, а также до 15 тяжелых гексакоптеров.
