Морпехи уничтожили боевиков "Азова"* на красноармейском направлении
Морпехи уничтожили боевиков "Азова"* на красноармейском направлении
2026-02-06T02:02:00+03:00
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1216:28:3072:1420_1920x0_80_0_0_7588fc1900fd12ba9c5fab5ee44e7b06.jpg
ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. Российские морпехи уничтожили группу боевиков националистического подразделения "Азов"* (признан террористической организацией) на красноармейском направлении ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Круглый".
Бои велись в ходе последовательной зачистки застройки одного из населенных пунктов, при продвижении малыми штурмовыми группами.
"Каждый дом и каждый подвал зачищался и досматривался. Работали малыми группами — по два человека", — рассказал военнослужащий.
В ходе боестолкновений российские бойцы выявили и уничтожили позиции боевиков "Азова"*.
"Были там и "азовцы"*, их кидали против нас. Подготовка у них, конечно, есть — чуть лучше, чем у обычной пехоты, но смекалки не хватает", — отметил "Круглый".
Он добавил, что противник понес значительные потери.
"Личного состава они потеряли много. Находили и отдельные расчеты, и просто группы личного состава", — уточнил собеседник агентства.
По словам заместителя командира взвода, боевикам было предложено сдаться.
"Кто-то сдавался в плен — мы их брали. Кто-то не захотел. У них всегда есть выбор: мы всегда говорим — сдавайтесь, а дальше они решают сами", — подчеркнул он.
*Запрещенная в России террористическая организация