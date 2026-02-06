ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. Российские морпехи уничтожили группу боевиков националистического подразделения "Азов"* (признан террористической организацией) на красноармейском направлении ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Круглый".

Бои велись в ходе последовательной зачистки застройки одного из населенных пунктов, при продвижении малыми штурмовыми группами.

"Каждый дом и каждый подвал зачищался и досматривался. Работали малыми группами — по два человека", — рассказал военнослужащий.

В ходе боестолкновений российские бойцы выявили и уничтожили позиции боевиков "Азова"*.

"Были там и "азовцы"*, их кидали против нас. Подготовка у них, конечно, есть — чуть лучше, чем у обычной пехоты, но смекалки не хватает", — отметил "Круглый".

Он добавил, что противник понес значительные потери.

"Личного состава они потеряли много. Находили и отдельные расчеты, и просто группы личного состава", — уточнил собеседник агентства.

По словам заместителя командира взвода, боевикам было предложено сдаться.

"Кто-то сдавался в плен — мы их брали. Кто-то не захотел. У них всегда есть выбор: мы всегда говорим — сдавайтесь, а дальше они решают сами", — подчеркнул он.