https://ria.ru/20260206/sovbez-2072728699.html
Путин предложил Совбезу обсудить меры по предотвращению паводков и пожаров
Путин предложил Совбезу обсудить меры по предотвращению паводков и пожаров - РИА Новости, 06.02.2026
Путин предложил Совбезу обсудить меры по предотвращению паводков и пожаров
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить дополнительные меры по предотвращению и ликвидации... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:09:00+03:00
2026-02-06T16:09:00+03:00
2026-02-06T16:18:00+03:00
россия
владимир путин
общество
совет безопасности рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20260130/bpla-2071071412.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, совет безопасности рф
Россия, Владимир Путин, Общество, Совет Безопасности РФ
Путин предложил Совбезу обсудить меры по предотвращению паводков и пожаров
Путин предложил Совбезу обсудить допмеры по предотвращению паводков и пожаров