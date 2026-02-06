Рейтинг@Mail.ru
Премьер Белоруссии принес на совещание с Лукашенко снюс - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 06.02.2026 (обновлено: 22:26 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/snyus-2072740007.html
Премьер Белоруссии принес на совещание с Лукашенко снюс
Премьер Белоруссии принес на совещание с Лукашенко снюс - РИА Новости, 06.02.2026
Премьер Белоруссии принес на совещание с Лукашенко снюс
Премьер-министр Белоруссии принес на совещание у президента страны Александра Лукашенко упаковку снюса (некурительного табака), видеозапись с совещания с... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:51:00+03:00
2026-02-06T22:26:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770803_0:2:1200:677_1920x0_80_0_0_97a7f585c4c86b761286c947217688d5.jpg
https://ria.ru/20260206/lukashenko-2072722028.html
https://ria.ru/20260203/lukashenko-2072023819.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770803_152:0:1055:677_1920x0_80_0_0_fa8b4191943d7b881f476e41e24d73d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Премьер Белоруссии принес на совещание с Лукашенко снюс

Премьер Белоруссии Турчин принес на совещание с Лукашенко снюс

© Пул Первого/TelegramПремьер-министр Белоруссии Александр Турчин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с руководством Совета министров
Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с руководством Совета министров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Пул Первого/Telegram
Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с руководством Совета министров
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 6 фев — РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии принес на совещание у президента страны Александра Лукашенко упаковку снюса (некурительного табака), видеозапись с совещания с руководством Совета министров опубликовал в пятницу близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".
Одним из вопросов совещания было регулирование торговли электронными сигаретами и соответствующими смесями. На кадрах видно, как Турчин, подойдя к столу президента, ставит на него упаковку снюса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Лукашенко сравнил экономию на уличном освещении с годовым повышением пенсии
Вчера, 15:44
"И что, под язык кладешь?" — спросил Лукашенко, беря баночку с некурительным табаком.
Турчин пояснил, как употребляют снюс, и предложил главе государства помощь в открывании упаковки.
"Не, не, не надо. Я же не буду закладывать пока чего-то", — ответил Лукашенко на предложение.
Премьер-министр сообщил президенту, что употребление снюса может помочь успокоиться.
"Ну, главное, чтобы ты уже не начал успокаиваться этим", — заметил ему Лукашенко.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Лукашенко рассказал, как поднимать хозяйства с пьющими работниками
3 февраля, 18:55
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала