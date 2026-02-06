Премьер Белоруссии принес на совещание с Лукашенко снюс

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с руководством Совета министров

МИНСК, 6 фев — РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии принес на совещание у президента страны Александра Лукашенко упаковку снюса (некурительного табака), видеозапись с совещания с руководством Совета министров опубликовал в пятницу близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".

Одним из вопросов совещания было регулирование торговли электронными сигаретами и соответствующими смесями. На кадрах видно, как Турчин, подойдя к столу президента, ставит на него упаковку снюса.

"И что, под язык кладешь?" — спросил Лукашенко , беря баночку с некурительным табаком.

Турчин пояснил, как употребляют снюс, и предложил главе государства помощь в открывании упаковки.

"Не, не, не надо. Я же не буду закладывать пока чего-то", — ответил Лукашенко на предложение.

Премьер-министр сообщил президенту, что употребление снюса может помочь успокоиться.