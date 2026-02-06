https://ria.ru/20260206/snyus-2072740007.html
Премьер Белоруссии принес на совещание с Лукашенко снюс
Премьер Белоруссии принес на совещание с Лукашенко снюс - РИА Новости, 06.02.2026
Премьер Белоруссии принес на совещание с Лукашенко снюс
Премьер-министр Белоруссии принес на совещание у президента страны Александра Лукашенко упаковку снюса (некурительного табака), видеозапись с совещания с... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:51:00+03:00
2026-02-06T16:51:00+03:00
2026-02-06T22:26:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770803_0:2:1200:677_1920x0_80_0_0_97a7f585c4c86b761286c947217688d5.jpg
https://ria.ru/20260206/lukashenko-2072722028.html
https://ria.ru/20260203/lukashenko-2072023819.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770803_152:0:1055:677_1920x0_80_0_0_fa8b4191943d7b881f476e41e24d73d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Премьер Белоруссии принес на совещание с Лукашенко снюс
Премьер Белоруссии Турчин принес на совещание с Лукашенко снюс
МИНСК, 6 фев — РИА Новости.
Премьер-министр Белоруссии принес на совещание у президента страны Александра Лукашенко упаковку снюса (некурительного табака), видеозапись с совещания с руководством Совета министров опубликовал в пятницу близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал
"Пул Первого".
Одним из вопросов совещания было регулирование торговли электронными сигаретами и соответствующими смесями. На кадрах видно, как Турчин, подойдя к столу президента, ставит на него упаковку снюса.
"И что, под язык кладешь?" — спросил Лукашенко
, беря баночку с некурительным табаком.
Турчин пояснил, как употребляют снюс, и предложил главе государства помощь в открывании упаковки.
"Не, не, не надо. Я же не буду закладывать пока чего-то", — ответил Лукашенко на предложение.
Премьер-министр сообщил президенту, что употребление снюса может помочь успокоиться.
"Ну, главное, чтобы ты уже не начал успокаиваться этим", — заметил ему Лукашенко.