Аварию на теплосетях в Смоленске ликвидируют до конца дня

Ранее в пятницу он сообщал, что на участке магистральной тепловой сети АО "РИР Энерго" – "Смоленская генерация" в районе пересечения улиц Бабушкина и 25 Сентября произошел порыв. Отопление временно отключено у части потребителей, в зону отключения попали пять школ и девять детсадов. В школах отменены занятия.