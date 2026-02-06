https://ria.ru/20260206/smolensk-2072689021.html
Аварию на теплосетях в Смоленске ликвидируют до конца дня
Аварию на теплосетях в Смоленске ликвидируют до конца дня - РИА Новости, 06.02.2026
Аварию на теплосетях в Смоленске ликвидируют до конца дня
Ликвидировать аварию на теплосетях в Смоленске, оставившую без тепла ряд школ и детсадов, планируют до конца дня, сообщил мэр города Александр Новиков. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T13:43:00+03:00
2026-02-06T13:43:00+03:00
2026-02-06T13:43:00+03:00
происшествия
смоленск
александр новиков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155091/95/1550919505_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_1ed5fa03b8a14fec20a3c14aeaefbf9e.jpg
https://ria.ru/20260205/avariya-2072338429.html
https://ria.ru/20260206/smolensk-2072614034.html
смоленск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155091/95/1550919505_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_6e3d59cd98339aee79bdd50f924d4a34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленск, александр новиков
Происшествия, Смоленск, Александр Новиков
Аварию на теплосетях в Смоленске ликвидируют до конца дня
В Смоленске планируют ликвидировать аварию на теплосетях до конца дня
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости.
Ликвидировать аварию на теплосетях в Смоленске, оставившую без тепла ряд школ и детсадов, планируют до конца дня, сообщил мэр города Александр Новиков
.
Ранее в пятницу он сообщал, что на участке магистральной тепловой сети АО "РИР Энерго" – "Смоленская генерация" в районе пересечения улиц Бабушкина и 25 Сентября произошел порыв. Отопление временно отключено у части потребителей, в зону отключения попали пять школ и девять детсадов. В школах отменены занятия.
"В настоящее время продолжаются ремонтные работы… Восстановление целостности магистрали ожидается до конца сегодняшнего дня. После этого начнется плановый запуск системы и поэтапное восстановление тепла во всех домах", - написал Новиков
в своем Telegram-канале
.
Он отметил, что часть потребителей, попавших в зону отключения, переключены на другую линию, подача теплоснабжения есть. АО "РИР Энерго" – "Смоленская генерация" проведет перерасчет платы за отопление за период отсутствия услуги потребителям, уточнил мэр.
Прокуратура в Смоленске
начала проверку в связи с аварией, сообщает в свою очередь прокуратура региона. По данным ведомства, тепло пропало более чем в 590 многоквартирных домах и социальных объектах в Ленинском и Промышленных районах.