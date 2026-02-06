Рейтинг@Mail.ru
13:43 06.02.2026
Аварию на теплосетях в Смоленске ликвидируют до конца дня
Ликвидировать аварию на теплосетях в Смоленске, оставившую без тепла ряд школ и детсадов, планируют до конца дня, сообщил мэр города Александр Новиков. РИА Новости, 06.02.2026
происшествия, смоленск, александр новиков
Происшествия, Смоленск, Александр Новиков
CC BY-SA 2.0 / Guy Fawkes / Смоленск
Смоленск
CC BY-SA 2.0 / Guy Fawkes / Смоленск
Смоленск. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Ликвидировать аварию на теплосетях в Смоленске, оставившую без тепла ряд школ и детсадов, планируют до конца дня, сообщил мэр города Александр Новиков.
Ранее в пятницу он сообщал, что на участке магистральной тепловой сети АО "РИР Энерго" – "Смоленская генерация" в районе пересечения улиц Бабушкина и 25 Сентября произошел порыв. Отопление временно отключено у части потребителей, в зону отключения попали пять школ и девять детсадов. В школах отменены занятия.
"В настоящее время продолжаются ремонтные работы… Восстановление целостности магистрали ожидается до конца сегодняшнего дня. После этого начнется плановый запуск системы и поэтапное восстановление тепла во всех домах", - написал Новиков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что часть потребителей, попавших в зону отключения, переключены на другую линию, подача теплоснабжения есть. АО "РИР Энерго" – "Смоленская генерация" проведет перерасчет платы за отопление за период отсутствия услуги потребителям, уточнил мэр.
Прокуратура в Смоленске начала проверку в связи с аварией, сообщает в свою очередь прокуратура региона. По данным ведомства, тепло пропало более чем в 590 многоквартирных домах и социальных объектах в Ленинском и Промышленных районах.
ПроисшествияСмоленскАлександр Новиков
 
 
