В Смоленске устраняют последствия аварии на теплосетях
В Смоленске устраняют последствия аварии на теплосетях
Занятия в пяти школах отменили в Смоленске в пятницу из-за аварии на теплосетях, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр города Александр Новиков. РИА Новости, 06.02.2026
происшествия
смоленск
александр новиков
смоленск
Происшествия, Смоленск, Александр Новиков
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Занятия в пяти школах отменили в Смоленске в пятницу из-за аварии на теплосетях, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр города Александр Новиков.
"На участке магистральной тепловой сети АО "РИР Энерго" – "Смоленская генерация" в районе пересечения улиц Бабушкина и 25 Сентября произошел порыв. В настоящее время силами предприятия ведутся аварийно-восстановительные работы по ликвидации утечки и восстановлению гидравлического режима системы", - написал мэр в своем Telegram-канале
.
По его словам, в связи с аварией отопление временно отключено у части потребителей.
"В целях минимизации дискомфорта для детей 6 февраля отменяются занятия в школах, попадающих в зону отключения: МБОУ СШ №9 им. Гагарина Ю.А., СШ № 2, СШ №33, СШ № 26, СШ № 39", - уточнил Новиков
.
Также, согласно сообщению главы города, в зону отключения попадали девять детсадов.