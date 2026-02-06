Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске. Архивное фото

В Смоленске устраняют последствия аварии на теплосетях

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Занятия в пяти школах отменили в Смоленске в пятницу из-за аварии на теплосетях, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр города Александр Новиков.

"На участке магистральной тепловой сети АО "РИР Энерго" – "Смоленская генерация" в районе пересечения улиц Бабушкина и 25 Сентября произошел порыв. В настоящее время силами предприятия ведутся аварийно-восстановительные работы по ликвидации утечки и восстановлению гидравлического режима системы", - написал мэр в своем Telegram-канале

По его словам, в связи с аварией отопление временно отключено у части потребителей.

"В целях минимизации дискомфорта для детей 6 февраля отменяются занятия в школах, попадающих в зону отключения: МБОУ СШ №9 им. Гагарина Ю.А., СШ № 2, СШ №33, СШ № 26, СШ № 39", - уточнил Новиков