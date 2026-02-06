Рейтинг@Mail.ru
В Смоленске устраняют последствия аварии на теплосетях - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/smolensk-2072614034.html
В Смоленске устраняют последствия аварии на теплосетях
В Смоленске устраняют последствия аварии на теплосетях - РИА Новости, 06.02.2026
В Смоленске устраняют последствия аварии на теплосетях
Занятия в пяти школах отменили в Смоленске в пятницу из-за аварии на теплосетях, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр города Александр Новиков. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T09:43:00+03:00
2026-02-06T09:43:00+03:00
происшествия
смоленск
александр новиков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778296945_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_ac2cfbc7230f58a796a235d51c7a869d.jpg
https://ria.ru/20260205/avariya-2072338429.html
смоленск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778296945_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_c1d568686060daea01942db3d7fde8cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленск, александр новиков
Происшествия, Смоленск, Александр Новиков
В Смоленске устраняют последствия аварии на теплосетях

В Смоленске отменили занятия в пяти школах из-за аварии на теплосетях

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРека Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Занятия в пяти школах отменили в Смоленске в пятницу из-за аварии на теплосетях, ведутся восстановительные работы, сообщил мэр города Александр Новиков.
"На участке магистральной тепловой сети АО "РИР Энерго" – "Смоленская генерация" в районе пересечения улиц Бабушкина и 25 Сентября произошел порыв. В настоящее время силами предприятия ведутся аварийно-восстановительные работы по ликвидации утечки и восстановлению гидравлического режима системы", - написал мэр в своем Telegram-канале.
По его словам, в связи с аварией отопление временно отключено у части потребителей.
"В целях минимизации дискомфорта для детей 6 февраля отменяются занятия в школах, попадающих в зону отключения: МБОУ СШ №9 им. Гагарина Ю.А., СШ № 2, СШ №33, СШ № 26, СШ № 39", - уточнил Новиков.
Также, согласно сообщению главы города, в зону отключения попадали девять детсадов.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Чите устранили крупную аварию на ТЭЦ
Вчера, 00:03
 
ПроисшествияСмоленскАлександр Новиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала