В Славянске не могут установить антидроновые сетки из-за нехватки людей

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В городе Славянске, расположенном на подконтрольной Киеву территории ДНР, украинские власти не могут установить антидроновые сетки над дорогами из-за нехватки кадров, заявил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
"Сеть есть. Не хватает людей, которые будут устанавливать ее на дорогах. Для того, чтобы закрыть хотя бы 60 километров внутренних славянских дорог, нужно до 200 мужчин. Подчеркиваю: не женщин, а именно мужчин, пригодных к тяжелому физическому труду", – заявил Лях в Telegram-канале Славянской городской военной администрации.
Также Лях отметил, что кадровая проблема усугубляется из-за близости к линии фронта.
"Проблема с нехваткой кадров возникла не вчера. Чем ближе к линии фронта, тем сложнее найти работников, которые согласны оставаться, не прятаться, выходить на работу при любых обстоятельствах", - добавил глава администрации, назначенной Киевом.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально
