В Славянске не могут установить антидроновые сетки из-за нехватки людей - РИА Новости, 06.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 06.02.2026
В Славянске не могут установить антидроновые сетки из-за нехватки людей
В Славянске не могут установить антидроновые сетки из-за нехватки людей - РИА Новости, 06.02.2026
В Славянске не могут установить антидроновые сетки из-за нехватки людей
В городе Славянске, расположенном на подконтрольной Киеву территории ДНР, украинские власти не могут установить антидроновые сетки над дорогами из-за нехватки... РИА Новости, 06.02.2026
специальная военная операция на украине
славянск
вооруженные силы украины
славянск
Специальная военная операция на Украине, Славянск, Вооруженные силы Украины
Дорога с антидроновыми сетями
Дорога с антидроновыми сетями. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В городе Славянске, расположенном на подконтрольной Киеву территории ДНР, украинские власти не могут установить антидроновые сетки над дорогами из-за нехватки кадров, заявил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
"Сеть есть. Не хватает людей, которые будут устанавливать ее на дорогах. Для того, чтобы закрыть хотя бы 60 километров внутренних славянских дорог, нужно до 200 мужчин. Подчеркиваю: не женщин, а именно мужчин, пригодных к тяжелому физическому труду", – заявил Лях в Telegram-канале Славянской городской военной администрации.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
ВСУ роют линию обороны у Славянска в ДНР на фоне нехватки людей
8 января, 15:50
Также Лях отметил, что кадровая проблема усугубляется из-за близости к линии фронта.
"Проблема с нехваткой кадров возникла не вчера. Чем ближе к линии фронта, тем сложнее найти работников, которые согласны оставаться, не прятаться, выходить на работу при любых обстоятельствах", - добавил глава администрации, назначенной Киевом.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально
Военнослужащий Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Пленный рассказал о насильной мобилизации на Украине
3 февраля, 09:29
 
