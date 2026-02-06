В Славянске не могут установить антидроновые сетки из-за нехватки людей

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В городе Славянске, расположенном на подконтрольной Киеву территории ДНР, украинские власти не могут установить антидроновые сетки над дорогами из-за нехватки кадров, заявил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.