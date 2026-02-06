Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после постов в соцсетях об избиении школьницы в Самаре - РИА Новости, 06.02.2026
14:26 06.02.2026
СК возбудил дело после постов в соцсетях об избиении школьницы в Самаре
СК возбудил дело после постов в соцсетях об избиении школьницы в Самаре - РИА Новости, 06.02.2026
СК возбудил дело после постов в соцсетях об избиении школьницы в Самаре
Следователи СК возбудили уголовное дело после данных в соцмедиа о противоправных действиях ученицы школы в Самаре в отношении своих сверстников, сообщило СУСК... РИА Новости, 06.02.2026
происшествия
россия
самара
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
самара
самарская область
СК возбудил дело после постов в соцсетях об избиении школьницы в Самаре

СК возбудил дело после публикаций в соцсетях об избиении самарской школьницы

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
САМАРА, 6 фев - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело после данных в соцмедиа о противоправных действиях ученицы школы в Самаре в отношении своих сверстников, сообщило СУСК России по Самарской области во "ВКонтакте".
По данным ведомства, в социальных медиа сообщается, что учащаяся школы № 87 города Самары совершает противоправные действия в отношении своих сверстников. При этом в публикациях указывается на бездействие руководства школы.
Ранее ряд местных Telegram-каналов сообщили, что девочка избила шестиклассницу в раздевалке самарской школы. На видео ученица сначала пнула ногой девочку, а затем ударила ее в лицо кулаком и коленом.
"По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления следственного комитета России по Самарской области Михайла Юрьевича Ламонова возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении СУСК.
Прокуратура также проверит соблюдение законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, сообщается на сайте надзорного ведомства. При проверке прокуратура изучит работу администрации школы и деятельность органов системы профилактики. Особое внимание надзорное ведомство уделит организации работы по предупреждению и разрешению конфликтов среди учащихся.
ПроисшествияРоссияСамараСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
