СК возбудил дело после постов в соцсетях об избиении школьницы в Самаре

САМАРА, 6 фев - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело после данных в соцмедиа о противоправных действиях ученицы школы в Самаре в отношении своих сверстников, сообщило СУСК России по Самарской области во "ВКонтакте".
По данным ведомства, в социальных медиа сообщается, что учащаяся школы № 87 города Самары совершает противоправные действия в отношении своих сверстников. При этом в публикациях указывается на бездействие руководства школы.
Ранее ряд местных Telegram-каналов сообщили, что девочка избила шестиклассницу в раздевалке самарской школы. На видео ученица сначала пнула ногой девочку, а затем ударила ее в лицо кулаком и коленом.
"По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления следственного комитета России по Самарской области Михайла Юрьевича Ламонова возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении СУСК.
Прокуратура также проверит соблюдение законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, сообщается на сайте надзорного ведомства. При проверке прокуратура изучит работу администрации школы и деятельность органов системы профилактики. Особое внимание надзорное ведомство уделит организации работы по предупреждению и разрешению конфликтов среди учащихся.