Рейтинг@Mail.ru
Боевики атаковали поселение на юге Сирии - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/siriya-2072731994.html
Боевики атаковали поселение на юге Сирии
Боевики атаковали поселение на юге Сирии - РИА Новости, 06.02.2026
Боевики атаковали поселение на юге Сирии
Вооруженные бандформирования открыли огонь по населенному пункту в провинции Сувейда на юге Сирии, информирует сирийское государственное агентство SANA. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:28:00+03:00
2026-02-06T16:28:00+03:00
в мире
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564338585_669:574:3066:1922_1920x0_80_0_0_bf8b962a85e3500497f21ab5deb2a99c.jpg
https://ria.ru/20260205/baza-2072369075.html
https://ria.ru/20260204/mo-2072199768.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564338585_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8d6921f8ecf47d8788a942061f7ce889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия
В мире, Сирия
Боевики атаковали поселение на юге Сирии

Боевики атаковали поселение в Сувейде на юге Сирии

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСитуация на юго-востоке Сирии
Ситуация на юго-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Ситуация на юго-востоке Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 6 фев - РИА Новости. Вооруженные бандформирования открыли огонь по населенному пункту в провинции Сувейда на юге Сирии, информирует сирийское государственное агентство SANA.
"Незаконные вооруженные группы в Сувейде обстреляли населенный пункт Эль-Мазраа в западной части провинции несколькими минометными снарядами, часть из которых попала в дома мирных жителей", - пишет агентство.
Американские военные на базе в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Войска США готовятся покинуть базу на северо-востоке Сирии, сообщили СМИ
5 февраля, 09:09
Агентство также сообщает, что силы внутренней безопасности открыли ответный огонь по источникам огня.
Боестолкновения в Сувейде начались в середине июля 2025 года на фоне обострения напряженности между вооруженными отрядами друзской общины и арабских бедуинских племен после серии взаимных похищений и инцидентов. Столкновения быстро приняли масштабный характер, распространившись на ряд населенных пунктов на западе и севере провинции. В ответ сирийские власти направили в регион подразделения армии и сил безопасности. Параллельно часть друзских лидеров заявила о создании собственного боевого крыла для защиты общины. Несмотря на объявлявшиеся перемирия, обстановка в провинции остается напряженной.
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров во время визита в Сирию - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Минобороны Сирии рассказало о переговорах с российской стороной в Дамаске
4 февраля, 14:10
 
В миреСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала