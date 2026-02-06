Боевики атаковали поселение на юге Сирии

Боестолкновения в Сувейде начались в середине июля 2025 года на фоне обострения напряженности между вооруженными отрядами друзской общины и арабских бедуинских племен после серии взаимных похищений и инцидентов. Столкновения быстро приняли масштабный характер, распространившись на ряд населенных пунктов на западе и севере провинции. В ответ сирийские власти направили в регион подразделения армии и сил безопасности. Параллельно часть друзских лидеров заявила о создании собственного боевого крыла для защиты общины. Несмотря на объявлявшиеся перемирия, обстановка в провинции остается напряженной.