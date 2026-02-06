https://ria.ru/20260206/siriya-2072731994.html
Боевики атаковали поселение на юге Сирии
Боевики атаковали поселение на юге Сирии - РИА Новости, 06.02.2026
Боевики атаковали поселение на юге Сирии
Вооруженные бандформирования открыли огонь по населенному пункту в провинции Сувейда на юге Сирии, информирует сирийское государственное агентство SANA. РИА Новости, 06.02.2026
Боевики атаковали поселение в Сувейде на юге Сирии
БЕЙРУТ, 6 фев - РИА Новости.
Вооруженные бандформирования открыли огонь по населенному пункту в провинции Сувейда на юге Сирии, информирует сирийское государственное агентство SANA
"Незаконные вооруженные группы в Сувейде обстреляли населенный пункт Эль-Мазраа в западной части провинции несколькими минометными снарядами, часть из которых попала в дома мирных жителей", - пишет агентство.
Агентство также сообщает, что силы внутренней безопасности открыли ответный огонь по источникам огня.
Боестолкновения в Сувейде начались в середине июля 2025 года на фоне обострения напряженности между вооруженными отрядами друзской общины и арабских бедуинских племен после серии взаимных похищений и инцидентов. Столкновения быстро приняли масштабный характер, распространившись на ряд населенных пунктов на западе и севере провинции. В ответ сирийские власти направили в регион подразделения армии и сил безопасности. Параллельно часть друзских лидеров заявила о создании собственного боевого крыла для защиты общины. Несмотря на объявлявшиеся перемирия, обстановка в провинции остается напряженной.