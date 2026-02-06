Рейтинг@Mail.ru
В России создали биокарсас, способный восстановить спинной мозг человека - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:20 06.02.2026 (обновлено: 10:39 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/sirius-2072621021.html
В России создали биокарсас, способный восстановить спинной мозг человека
В России создали биокарсас, способный восстановить спинной мозг человека - РИА Новости, 06.02.2026
В России создали биокарсас, способный восстановить спинной мозг человека
Учёные Научно-технологического университета "Сириус" создали биокарсас, способный восстановить спинной мозг человека, пострадавший при травме, сообщили РИА... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:20:00+03:00
2026-02-06T10:39:00+03:00
наука
дмитрий иванов
санкт-петербургский государственный университет
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038306882_0:153:3276:1996_1920x0_80_0_0_8ce7f9195bb66f4754c55a37f00ee2fc.jpg
https://ria.ru/20260205/nauka-2072149912.html
https://ria.ru/20260121/uchenye-2069250194.html
https://ri.ria.ru/20260204/innovatsii-2072264466.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038306882_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_5bda739d2ad0e948241fdb560a0865b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий иванов, санкт-петербургский государственный университет, наука
Наука, Дмитрий Иванов, Санкт-Петербургский государственный университет, Наука
В России создали биокарсас, способный восстановить спинной мозг человека

Учёные Сириуса создали биокарсас для восстановления спинного мозга человека

© Getty Images / Mohammed Haneefa NizamudeenИзучение спинного мозга человека
Изучение спинного мозга человека - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Getty Images / Mohammed Haneefa Nizamudeen
Изучение спинного мозга человека. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 6 фев – РИА Новости. Учёные Научно-технологического университета "Сириус" создали биокарсас, способный восстановить спинной мозг человека, пострадавший при травме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТ Сириус.
В пресс-службе ФТ Сириус полагают, что разработанные биокаркасы могут стать основой для имплантов, используемых в терапии при травме спинного мозга. Биоразлагаемый полимерный каркас и клеточная терапия в комплексе позволят создать благоприятные условия для регенерации нервной ткани, считают в Сириусе. Механически приближенный к тканям спинного мозга, он сможет обеспечить структурную поддержку клеток в период восстановления после травм.
Раковые клетки в прямой кишке - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Ученые нашли путь к подавлению роста раковых клеток
Вчера, 09:00
"Учёные Научно-технологического университета "Сириус" создали биосовместимый материал, потенциально применимый для восстановления повреждений спинного мозга", - сказали в пресс-службе.
Травма спинного мозга остаётся одной из самых сложных медицинских проблем. Это связано с крайне ограниченным регенеративным потенциалом центральной нервной системы взрослого человека. При этом перспективным направлением в терапии спинного мозга остается клеточная терапия, однако она имеет ряд ограничений из-за низкой выживаемости и сложности контроля трансплантированных клеток, отметили в пресс-службе.
"Одним из подходов к решению этих проблем считается применение биоматериалов, способных служить поддерживающим матриксом для клеток и задавать направление для роста аксонов", - добавил собеседник агентства.
Испытания каркаса в лабораторных условиях показали, что плотность увеличения плотности нейронов возрастает в пять раз, таким образом, формируется благоприятная среда для их роста. Исследование проводилось в рамках выполнения совместного междисциплинарного проекта сразу двух научных направлений Университета - "Нейробиология" под руководством Павла Мусиенко и "Биоматериалы" под руководством Дмитрия Иванова.
Ученые научно-технологического университета Сириус разрабатывают технологию создания персонализированных протезов клапана сердца - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Сириусе создают технологию индивидуального протезирования клапана сердца
21 января, 10:48
В основе материала для биокаркаса использовали смесь двух биоразлагаемых и биосовместимых полимеров - полилактида (PLA) и поликапролактона (PCL), из которой методом электроформования была создана сеть волокон, имитирующая внеклеточный матрикс.
"В нашей работе мы показали, что не только состав полимера, но и пористость поверхности волокон критически влияет на нейроны и астроциты. Таким образом, управляя механикой, архитектурой и составом материала, можно создавать более благоприятную среду для клеток", - приводит пресс-служба ФТ Сириус слова первого автора работы, выпускницы магистратуры по нейробиологии Научно-технологического университета "Сириус", сотрудницы лаборатории нейропротезов СПбГУ Валерии Штоль.
Следующим шагом в разработке станут исследования на животных моделях, это необходимо для оценки функционального восстановления и интеграции имплантата с тканью. В планах учёных есть и модификация поверхности каркасов нейротрофическими факторами, что усилит его регенеративный потенциал.
Портативный принтер для биопечати - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Ученые сообщили о скором внедрении биопринтеров в больницы России
4 февраля, 17:01
 
НаукаДмитрий ИвановСанкт-Петербургский государственный университетНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала