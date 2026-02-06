В России создали биокарсас, способный восстановить спинной мозг человека

СИРИУС, 6 фев – РИА Новости. Учёные Научно-технологического университета "Сириус" создали биокарсас, способный восстановить спинной мозг человека, пострадавший при травме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТ Сириус.

В пресс-службе ФТ Сириус полагают, что разработанные биокаркасы могут стать основой для имплантов, используемых в терапии при травме спинного мозга. Биоразлагаемый полимерный каркас и клеточная терапия в комплексе позволят создать благоприятные условия для регенерации нервной ткани, считают в Сириусе. Механически приближенный к тканям спинного мозга, он сможет обеспечить структурную поддержку клеток в период восстановления после травм.

"Учёные Научно-технологического университета "Сириус" создали биосовместимый материал, потенциально применимый для восстановления повреждений спинного мозга", - сказали в пресс-службе.

Травма спинного мозга остаётся одной из самых сложных медицинских проблем. Это связано с крайне ограниченным регенеративным потенциалом центральной нервной системы взрослого человека. При этом перспективным направлением в терапии спинного мозга остается клеточная терапия, однако она имеет ряд ограничений из-за низкой выживаемости и сложности контроля трансплантированных клеток, отметили в пресс-службе.

"Одним из подходов к решению этих проблем считается применение биоматериалов, способных служить поддерживающим матриксом для клеток и задавать направление для роста аксонов", - добавил собеседник агентства.

Испытания каркаса в лабораторных условиях показали, что плотность увеличения плотности нейронов возрастает в пять раз, таким образом, формируется благоприятная среда для их роста. Исследование проводилось в рамках выполнения совместного междисциплинарного проекта сразу двух научных направлений Университета - "Нейробиология" под руководством Павла Мусиенко и "Биоматериалы" под руководством Дмитрия Иванова

В основе материала для биокаркаса использовали смесь двух биоразлагаемых и биосовместимых полимеров - полилактида (PLA) и поликапролактона (PCL), из которой методом электроформования была создана сеть волокон, имитирующая внеклеточный матрикс.

"В нашей работе мы показали, что не только состав полимера, но и пористость поверхности волокон критически влияет на нейроны и астроциты. Таким образом, управляя механикой, архитектурой и составом материала, можно создавать более благоприятную среду для клеток", - приводит пресс-служба ФТ Сириус слова первого автора работы, выпускницы магистратуры по нейробиологии Научно-технологического университета "Сириус", сотрудницы лаборатории нейропротезов СПбГУ Валерии Штоль.