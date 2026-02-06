https://ria.ru/20260206/simonyan-2072802152.html
Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свой роман
Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свой роман - РИА Новости, 07.02.2026
Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свой роман
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян получила специальный приз национальной литературной премии
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян получила специальный приз национальной литературной премии "Слово" за книгу "В начале было Слово - в конце будет Цифра", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения премии проходит в пятницу в Москве
в Театре на Бронной
.
"Я невероятно почтена. Я безумно рада, это даже не то слово, которым можно описать, поскольку эту книгу я считаю главным делом своей жизни. Я в шесть лет еще сказала, что родиться нужно мне было для того, чтобы написать какую-то очень важную книгу для всех людей", - сказала Симоньян
в ходе церемонии.
Она рассказала, что в процессе создания произведения читала каждую главу своему мужу режиссеру Тиграну Кеосаяну
, своей маме и свекрови. Симоньян подчеркнула, что благодаря советам семьи она вносила правки в текст и поэтому считает родных соавторами книги.
"Эта наша общая книга дает нам силы жить и понимать, что Бог есть, а смерти - нет. Спасибо вам всем большое", - добавила Симоньян.
Она рассказала, что после публикации получила множество откликов от читателей, которые делились, что книга помогла им переосмыслить свою жизнь, обрести веру и силы после потери близких.
Первый заместитель генерального директора ФГУП "ВГТРК
" Антон Златопольский
, вручая премию, отметил, что Симоньян - сильный человек, который получает в жизни испытания огромных масштабов.
"Человек этот необычной силы, внутренней. Он родился с этой силой и проживает на сегодняшний день всю жизнь. Это человек, который получает в жизни испытания огромных масштабов", - сказал Златопольский.
Национальная литературная премия "Слово" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
.
Учредителями премии выступают Российский книжный союз
и Союз писателей России
. Во втором сезоне на премию было подано 2050 заявок. Общий призовой фонд составляет 26 миллионов рублей.