21:12 06.02.2026 (обновлено: 02:43 07.02.2026)
Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свой роман
Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свой роман
Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свой роман

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян получила специальный приз национальной литературной премии "Слово" за книгу "В начале было Слово - в конце будет Цифра", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения премии проходит в пятницу в Москве в Театре на Бронной.
"Я невероятно почтена. Я безумно рада, это даже не то слово, которым можно описать, поскольку эту книгу я считаю главным делом своей жизни. Я в шесть лет еще сказала, что родиться нужно мне было для того, чтобы написать какую-то очень важную книгу для всех людей", - сказала Симоньян в ходе церемонии.
Она рассказала, что в процессе создания произведения читала каждую главу своему мужу режиссеру Тиграну Кеосаяну, своей маме и свекрови. Симоньян подчеркнула, что благодаря советам семьи она вносила правки в текст и поэтому считает родных соавторами книги.
"Эта наша общая книга дает нам силы жить и понимать, что Бог есть, а смерти - нет. Спасибо вам всем большое", - добавила Симоньян.
Она рассказала, что после публикации получила множество откликов от читателей, которые делились, что книга помогла им переосмыслить свою жизнь, обрести веру и силы после потери близких.
Первый заместитель генерального директора ФГУП "ВГТРК" Антон Златопольский, вручая премию, отметил, что Симоньян - сильный человек, который получает в жизни испытания огромных масштабов.
"Человек этот необычной силы, внутренней. Он родился с этой силой и проживает на сегодняшний день всю жизнь. Это человек, который получает в жизни испытания огромных масштабов", - сказал Златопольский.
Национальная литературная премия "Слово" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Учредителями премии выступают Российский книжный союз и Союз писателей России. Во втором сезоне на премию было подано 2050 заявок. Общий призовой фонд составляет 26 миллионов рублей.
