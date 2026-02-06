МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Международное право не защитит слабого, говорить об этом как минимум наивно, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Говорить о международном праве, о том, что оно может кого-либо от чего-либо уберечь или спасти более слабого, это как минимум наивно", - сказала Симоньян

По ее словам, "мантрой о международном праве" прикрываются лицемеры вроде европейцев, которые сами нарушают все нормы.

"Кто-то ничем не провинился вроде бы, как тот ягненок в басне Крылова, но понадобился как Венесуэла более сильным, значит, вот так мы живем, в таких реалиях", - добавила Симоньян.

Существует право сильного, которое часто противоречит праву справедливости и праву законности, заключила она.