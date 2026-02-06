https://ria.ru/20260206/simonyan-2072794222.html
Международное право не защитит слабого, считает Симоньян
Международное право не защитит слабого, считает Симоньян - РИА Новости, 07.02.2026
Международное право не защитит слабого, считает Симоньян
Международное право не защитит слабого, говорить об этом как минимум наивно, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-06T20:36:00+03:00
2026-02-06T20:36:00+03:00
2026-02-07T02:44:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
маргарита симоньян
николас мадуро
силия флорес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391475_0:655:2048:1807_1920x0_80_0_0_26da11ada72990efd033347417a4b493.jpg
https://ria.ru/20260206/simonjan-2072791164.html
https://ria.ru/20260206/simonjan-2072787220.html
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391475_0:435:2048:1971_1920x0_80_0_0_0b398134e2bff245ac5b469670b02a03.jpg
Симоньян: международное право не защитит слабого
Симоньян: международное право не защитит слабого
2026-02-06T20:36
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), маргарита симоньян, николас мадуро, силия флорес
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Маргарита Симоньян, Николас Мадуро, Силия Флорес
Международное право не защитит слабого, считает Симоньян
Симоньян заявила, что международное право не защитит слабого
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Международное право не защитит слабого, говорить об этом как минимум наивно, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" она прокомментировала захват США
президента Венесуэлы Николаса Мадуро
.
"Говорить о международном праве, о том, что оно может кого-либо от чего-либо уберечь или спасти более слабого, это как минимум наивно", - сказала Симоньян
.
По ее словам, "мантрой о международном праве" прикрываются лицемеры вроде европейцев, которые сами нарушают все нормы.
"Кто-то ничем не провинился вроде бы, как тот ягненок в басне Крылова, но понадобился как Венесуэла более сильным, значит, вот так мы живем, в таких реалиях", - добавила Симоньян.
Существует право сильного, которое часто противоречит праву справедливости и праву законности, заключила она.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны и его супругу Силию Флорес
захватили и вывезли в Нью-Йорк
. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро с женой вину не признают.