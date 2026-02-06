Рейтинг@Mail.ru
20:36 06.02.2026 (обновлено: 02:44 07.02.2026)
Международное право не защитит слабого, считает Симоньян
Международное право не защитит слабого, считает Симоньян

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Международное право не защитит слабого, говорить об этом как минимум наивно, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" она прокомментировала захват США президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Говорить о международном праве, о том, что оно может кого-либо от чего-либо уберечь или спасти более слабого, это как минимум наивно", - сказала Симоньян.
По ее словам, "мантрой о международном праве" прикрываются лицемеры вроде европейцев, которые сами нарушают все нормы.
"Кто-то ничем не провинился вроде бы, как тот ягненок в басне Крылова, но понадобился как Венесуэла более сильным, значит, вот так мы живем, в таких реалиях", - добавила Симоньян.
Существует право сильного, которое часто противоречит праву справедливости и праву законности, заключила она.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро с женой вину не признают.
