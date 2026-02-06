Рейтинг@Mail.ru
Симоньян предсказала судьбу Зеленского - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 06.02.2026 (обновлено: 02:44 07.02.2026)
https://ria.ru/20260206/simonjan-2072791164.html
Симоньян предсказала судьбу Зеленского
Симоньян предсказала судьбу Зеленского - РИА Новости, 07.02.2026
Симоньян предсказала судьбу Зеленского
Владимира Зеленского ждет пожизненное заключение, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-06T20:08:00+03:00
2026-02-07T02:44:00+03:00
маргарита симоньян
владимир зеленский
в мире
украина
европа
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031390835_0:657:2048:1809_1920x0_80_0_0_ac14ce603225d27c0b022b7b67c78a36.jpg
https://ria.ru/20260206/naemniki-2072769422.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Симоньян о судьбе Зеленского
Симоньян о судьбе Зеленского
2026-02-06T20:08
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031390835_0:551:2049:2087_1920x0_80_0_0_7bfcd0774ff0293891c37569f38724a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маргарита симоньян, владимир зеленский, в мире, украина, европа, россия, нато
Маргарита Симоньян, Владимир Зеленский, В мире, Украина, Европа, Россия, НАТО
Симоньян предсказала судьбу Зеленского

Симоньян: Зеленского ждет пожизненное заключение

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимира Зеленского ждет пожизненное заключение, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Справедливость его судьбы ограничивается Уголовным кодексом Российской Федерации, поскольку в наших законах не предусмотрена смертная казнь — как мы помним, у нас мораторий, — а предусмотрено пожизненное заключение", — сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Симоньян также добавила, что Украина движется в ад: она может быть раздербанена или стать сателлитом Европы, а спецоперация приближается к неизбежной победе России.
Незавидная участь ждет и НАТО, вероятность разрушения альянса сейчас выше, чем когда-либо, отметила медиаменеджер.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Свести в могилу". СМИ набросились на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 18:12
 
Маргарита СимоньянВладимир ЗеленскийВ миреУкраинаЕвропаРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала