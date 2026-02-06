https://ria.ru/20260206/simonjan-2072791164.html
Симоньян предсказала судьбу Зеленского
Симоньян предсказала судьбу Зеленского - РИА Новости, 07.02.2026
Симоньян предсказала судьбу Зеленского
Владимира Зеленского ждет пожизненное заключение, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. РИА Новости, 07.02.2026
Симоньян предсказала судьбу Зеленского
Симоньян: Зеленского ждет пожизненное заключение