Украина движется в ад, заявила Симоньян
19:46 06.02.2026 (обновлено: 02:42 07.02.2026)
Украина движется в ад, заявила Симоньян
Украина движется в ад, заявила Симоньян
Украина движется в ад, заявила Симоньян
Украина движется в ад, а спецоперация приближается к неизбежной победе России, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала...
в мире
украина
россия
европа
маргарита симоньян
украина
россия
европа
Новости
Симоньян: Украина движется в ад
Маргарита Симоньян в в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" рассказала о ближайшем украинском будущем.
Украина движется в ад, заявила Симоньян

Симоньян: Украина движется в ад, а СВО приближается к неизбежной победе России

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украина движется в ад, а спецоперация приближается к неизбежной победе России, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Украина движется в ад. А украинская война с божьей помощью движется к нашей неминуемой, безоговорочной и очень ожидаемой нами всеми победе. Здесь у меня нет никаких сомнений", - сказала Симоньян в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
По ее словам, Украина может быть "раздербанена" или стать сателлитом Европы.
"Америка на нее плюнет. Если после (президента США Дональда) Трампа придут к власти приверженцы Трампа, люди с той же идеологией, то так, скорее всего, и будет", - заключила Симоньян.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
"Ключевой момент". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
Вчера, 17:39
 
В мире Украина Россия Европа Маргарита Симоньян
 
 
