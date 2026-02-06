https://ria.ru/20260206/shtraf-2072756198.html
Юрист предупредил о штрафах за парковку машин, мешающих уборке снега
Юрист предупредил о штрафах за парковку машин, мешающих уборке снега
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Водителям грозят штрафы до 3 тысяч рублей за парковку автомобилей, которые мешают работе снегоуборочной техники, размер взыскания зависит от региона, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.
"Владельцы автомобилей, препятствующих работе снегоуборочной техники, могут быть оштрафованы, а их машины эвакуированы", - рассказал Касьяненко.
Автоюрист отметил, что первой мерой борьбы с нарушителями становится эвакуация автомобиля.
"Однако, если автомобиль оставлен с нарушениями правил стоянки (под запрещающим знаком, в зоне временных ограничений или в местах, где предусмотрена эвакуация), его могут эвакуировать на штрафстоянку. Владелец будет обязан оплатить штраф, а также расходы на эвакуацию и хранение автомобиля. Размер штрафа за нарушение требований знаков и разметки, запрещающих остановку или стоянку зависит от региона и может составлять от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей", - заключил эксперт.