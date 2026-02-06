https://ria.ru/20260206/shkolnitsa-2072634437.html
Школьницу, напавшую на сверстников в Красноярске, арестовали
Школьницу, напавшую на сверстников в Красноярске, арестовали
Суд отправил под стражу на два месяца школьницу, напавшую на сверстников в школе Красноярска, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе красноярских... РИА Новости, 06.02.2026
