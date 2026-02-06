Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 1400 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 06.02.2026 (обновлено: 12:21 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/sever-2072648956.html
ВСУ потеряли более 1400 военных в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ потеряли более 1400 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 06.02.2026
ВСУ потеряли более 1400 военных в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ за неделю потеряли более 1415 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:12:00+03:00
2026-02-06T12:21:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071147212_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_136931f209b11d285d61b1c894161a08.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071147212_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_de10e137479a54e9d6f8c13bc94af04c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 1400 военных в зоне действий "Севера" за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли более 1415 военных в зоне действий "Севера" за неделю

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1415 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1415 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и четыре пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, группировкой были уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала