ВСУ потеряли более 1400 военных в зоне действий "Севера" за неделю

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1415 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Кроме того, группировкой были уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов и материальных средств.