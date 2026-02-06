https://ria.ru/20260206/sever-2072648956.html
ВСУ потеряли более 1400 военных в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ потеряли более 1400 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 06.02.2026
ВСУ потеряли более 1400 военных в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ за неделю потеряли более 1415 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:12:00+03:00
2026-02-06T12:12:00+03:00
2026-02-06T12:21:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071147212_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_136931f209b11d285d61b1c894161a08.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071147212_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_de10e137479a54e9d6f8c13bc94af04c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 1400 военных в зоне действий "Севера" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли более 1415 военных в зоне действий "Севера" за неделю