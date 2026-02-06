Сербия по всем стратегическим пунктам совпадает с Россией, заявил Вулин

БЕЛГРАД, 6 фев – РИА Новости. Сербия по всем стратегическим пунктам совпадает с Россией и ни по одному пункту - с Евросоюзом, невозможно выступать против РФ и поддерживать Сербию, заявил бывший сербский вице-премьер, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин, передает корреспондент РИА Новости.