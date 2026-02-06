Сербия по всем стратегическим пунктам совпадает с Россией, заявил Вулин

БЕЛГРАД, 6 фев – РИА Новости. Сербия по всем стратегическим пунктам совпадает с Россией и ни по одному пункту - с Евросоюзом, невозможно выступать против РФ и поддерживать Сербию, заявил бывший сербский вице-премьер, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом в Белграде" состоялась презентация сербского издания "Книги о братстве" русского, сербского и черногорского народов автора Александра Курчанинова, впервые изданная в 1936 году. Организаторами выступили "Русский Балканский центр в Белграде" и РЦНК, участвовали министр информации и телекоммуникаций Сербии Борис Братина и председатель Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.
"Мне очень легко найти стратегическое совпадение с Россией, очень легко по всем стратегическим вопросам Сербии согласиться с Россией. Но не могу найти ни одного пункта, по которому бы согласился с ЕС. Не могу найти ни одного пункта, который определяет сербские национальные интересы, чтобы они согласовывались с ЕС и его интересами, ни одного. Вы не можете быть против России и при этом быть за Сербию. Во всей нашей истории никогда не было кого-то, кто ненавидел русских и любил сербов", - сказал Вулин собравшимся.
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат в ноябре 2025 года официально передал Вучичу доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути евроинтеграции за год. Фон Бекерат заявил, что еврореформы в Сербии замедлились в нескольких областях, а также призвал Белград согласовать внешнюю политику с политикой Евросоюза.
Официальный Белград ранее выражал надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер три (всего их восемь) переговорной платформы по вступлению Сербии в ЕС, который включает главы о СМИ, налоговой политике, социальной политике, предпринимательстве, образовании и культуре, но этого пока не произошло.