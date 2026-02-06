Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото

ВАРШАВА, 6 фев — РИА Новости. Сейм Польши в будущую среду, 11 февраля, рассмотрит законопроект о декриминализации наемничества в отношении граждан республики, незаконно воевавших в рядах ВСУ, выяснило РИА Новости, изучив парламентские документы.

В настоящее время для поступления на службу в армию другого государства гражданин Польши должен получить разрешение компетентных органов своей страны. Нарушение этого правила чревато лишением свободы на срок до пяти лет.

В пятницу в расписание будущего заседания сейма, которое будет продолжать со вторника до пятницы, было внесено дополнение, в соответствии с которым с 12.45 до 14.00 (14.45 – 16.00 мск) будет рассмотрен разработанный депутатами проект закона об отмене наказаний для наемников, воевавших на Украине

Данный нормативный акт уже получил положительную оценку комиссии по обороне сейма. В соответствии с текстом документа, граждане Польши, бывшие наемниками на Украине, "прощаются", а их поступок "забывается".

При этом один из депутатов, с которым беседовал корреспондент РИА Новости, высказал опасения по поводу того, что законодатели не знают, сколько человек подпадут под действие нового закона.

"В обосновании говорится о нескольких сотнях человек, но на самом деле никто не знает, сколько их есть и сколько еще будет", - сказал он.

Точное число воюющих на Украине польских наемников неизвестно. В марте прошлого года Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников, включая 2 960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5 962 наемников, больше всего - именно поляков (1497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников