16:10 06.02.2026
Польский сейм рассмотрит проект о декриминализации наемничества
Польский сейм рассмотрит проект о декриминализации наемничества
в мире
украина
польша
россия
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
в мире, украина, польша, россия, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Польша, Россия, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ), Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 фев — РИА Новости. Сейм Польши в будущую среду, 11 февраля, рассмотрит законопроект о декриминализации наемничества в отношении граждан республики, незаконно воевавших в рядах ВСУ, выяснило РИА Новости, изучив парламентские документы.
В настоящее время для поступления на службу в армию другого государства гражданин Польши должен получить разрешение компетентных органов своей страны. Нарушение этого правила чревато лишением свободы на срок до пяти лет.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Нет возможности": в Польше резко ответили Зеленскому
Вчера, 02:53
В пятницу в расписание будущего заседания сейма, которое будет продолжать со вторника до пятницы, было внесено дополнение, в соответствии с которым с 12.45 до 14.00 (14.45 – 16.00 мск) будет рассмотрен разработанный депутатами проект закона об отмене наказаний для наемников, воевавших на Украине.
Данный нормативный акт уже получил положительную оценку комиссии по обороне сейма. В соответствии с текстом документа, граждане Польши, бывшие наемниками на Украине, "прощаются", а их поступок "забывается".
При этом один из депутатов, с которым беседовал корреспондент РИА Новости, высказал опасения по поводу того, что законодатели не знают, сколько человек подпадут под действие нового закона.
"В обосновании говорится о нескольких сотнях человек, но на самом деле никто не знает, сколько их есть и сколько еще будет", - сказал он.
Флаги США и Польши - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Посол США в Польше разругался со спикером сейма
Вчера, 00:10
Точное число воюющих на Украине польских наемников неизвестно. В марте прошлого года Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников, включая 2 960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5 962 наемников, больше всего - именно поляков (1497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.-0-
Польский военный - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Поражать издалека". В Польше заявили о подготовке к войне с Россией
2 февраля, 17:46
 
В миреУкраинаПольшаРоссияАртем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ)Мария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
