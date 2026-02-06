https://ria.ru/20260206/scmp-2072806974.html
Свинья на дроне оставила целую деревню без электричества, пишут СМИ
Свинья на дроне оставила целую деревню без электричества, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2026
Свинья на дроне оставила целую деревню без электричества, пишут СМИ
В Китае фермер обесточил целую деревню из-за неудачной попытки транспортировать свинью с помощью дрона, пишет South China Morning Post. РИА Новости, 06.02.2026
китай
Свинья на дроне оставила целую деревню без электричества, пишут СМИ
SCMP: в КНР фермер оставил деревню без света, пытаясь перевезти свинью на дроне