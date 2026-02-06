Рейтинг@Mail.ru
Свинья на дроне оставила целую деревню без электричества, пишут СМИ
21:46 06.02.2026 (обновлено: 22:47 06.02.2026)
Свинья на дроне оставила целую деревню без электричества, пишут СМИ
Свинья на дроне оставила целую деревню без электричества, пишут СМИ
В Китае фермер обесточил целую деревню из-за неудачной попытки транспортировать свинью с помощью дрона, пишет South China Morning Post. РИА Новости, 06.02.2026
Свинья на дроне оставила целую деревню без электричества, пишут СМИ

SCMP: в КНР фермер оставил деревню без света, пытаясь перевезти свинью на дроне

Поросенок
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Поросенок. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Китае фермер обесточил целую деревню из-за неудачной попытки транспортировать свинью с помощью дрона, пишет South China Morning Post.
"Когда первую свинью перевозили, она застряла в воздухе после того, как трос дрона запутался в высоковольтной линии, спускавшейся с горы", — говорится в публикации.
Инцидент произошел на юго-западе Китая, авария вызвала замыкание и перебои электроэнергии. В результате жители деревни провели без электричества десять часов, а ремонтные работы оцениваются примерно в полторы тысячи долларов.
Полиция проводит расследование в отношении фермера. Ему может грозить административное наказание, так как он, по предварительным данным, мог нарушить правила эксплуатации дронов. Мужчину также могут обязать компенсировать ущерб, который он нанес электрооборудованию.
