Свинья на дроне оставила целую деревню без электричества, пишут СМИ

"Когда первую свинью перевозили, она застряла в воздухе после того, как трос дрона запутался в высоковольтной линии, спускавшейся с горы", — говорится в публикации.

Полиция проводит расследование в отношении фермера. Ему может грозить административное наказание, так как он, по предварительным данным, мог нарушить правила эксплуатации дронов. Мужчину также могут обязать компенсировать ущерб, который он нанес электрооборудованию.