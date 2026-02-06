Фон дер Ляйен призвала оперативно утвердить новые санкции против России

Предлагается еще ужесточать экспортные ограничения в отношении России, вводя новые запреты на товары и услуги - от резины до тракторов и услуг в сфере кибербезопасности - на сумму свыше 360 миллионов евро и вводить новые запреты на импорт металлов, химической продукции и критически важных полезных ископаемых, которые ранее не подпадали под санкции, на сумму более 570 млн евро.