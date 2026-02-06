Фон дер Ляйен призвала оперативно утвердить новые санкции против России

Рейтинг@Mail.ru
20:05 06.02.2026
Глава Еврокомиссии в заявлении призвала государства-члены Евросоюза оперативно утвердить предложенный ЕС 20-й пакет санкций против России. РИА Новости, 06.02.2026
экономика
россия
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии в заявлении призвала государства-члены Евросоюза оперативно утвердить предложенный ЕС 20-й пакет санкций против России.
"Теперь я призываю государства-члены оперативно утвердить эти новые санкции", - сказано в документе.
Предложенный и представленный в пятницу Еврокомиссией пакет санкций в первую очередь предусматривает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской сырой нефти. Кроме того, Еврокомиссия предлагает включить в санкционный список еще 43 судна, доведя их общее число до 640, а также ввести масштабные запреты на предоставление услуг по обслуживанию и иных услуг для СПГ-танкеров и ледоколов с целью дополнительного подрыва проектов по экспорту газа.
Еврокомиссия также предлагает дальнейшее ограничение банковской системы России, включая внесение в санкционные списки еще 20 российских региональных банков и баков третьих стран, а также принятие мер в отношении криптовалют, компаний, торгующих ими, и платформ, обеспечивающих криптоторговлю.
Предлагается еще ужесточать экспортные ограничения в отношении России, вводя новые запреты на товары и услуги - от резины до тракторов и услуг в сфере кибербезопасности - на сумму свыше 360 миллионов евро и вводить новые запреты на импорт металлов, химической продукции и критически важных полезных ископаемых, которые ранее не подпадали под санкции, на сумму более 570 млн евро.
Еврочиновники также предлагают впервые задействовать механизм противодействия обходу санкций, запретив экспорт любых станков с числовым программным управлением и радиостанций в юрисдикции с высоким риском их реэкспорта в Россию, и предлагают усилить правовые гарантии для компаний ЕС, чтобы защитить их от нарушений прав интеллектуальной собственности или экспроприации в России.
