Каллас рассказала о планах ввести санкции против российского энергосектора
Евросоюз планирует ввести санкции в отношении десятков компаний в российском энергетическом секторе, а также ввести ограничения против портовых терминалов,... РИА Новости, 06.02.2026
Каллас: ЕС планирует ввести санкции против десятков компаний в энергосекторе РФ