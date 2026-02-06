Рейтинг@Mail.ru
Каллас рассказала о планах ввести санкции против российского энергосектора - РИА Новости, 06.02.2026
17:25 06.02.2026 (обновлено: 17:48 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/sanktsii-2072754853.html
Каллас рассказала о планах ввести санкции против российского энергосектора
Евросоюз планирует ввести санкции в отношении десятков компаний в российском энергетическом секторе, а также ввести ограничения против портовых терминалов,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:25:00+03:00
2026-02-06T17:48:00+03:00
экономика
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
Каллас рассказала о планах ввести санкции против российского энергосектора

Каллас: ЕС планирует ввести санкции против десятков компаний в энергосекторе РФ

© REUTERS / Yves HermanГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Евросоюз планирует ввести санкции в отношении десятков компаний в российском энергетическом секторе, а также ввести ограничения против портовых терминалов, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Мы предлагаем ввести санкции против десятков компаний в энергетическом секторе России, а также тех, которые в России и за ее пределами обеспечивают операции теневого флота, в том числе против портовых терминалов", - написала Каллас в соцсети X.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В ЕС раскрыли содержание нового пакета антироссийских санкций
ЭкономикаРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
