ЕК работает над новым пакетом санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Еврокомиссия все еще работает над 20-м пакетом санкций против РФ, рассчитывает представить его в ближайшее время, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.

"Мы очень активно работаем над 20-м пакетом мер. Мы сказали, что это должно быть готово в ближайшее время, то есть, его можно ожидать довольно скоро", - сказала она.