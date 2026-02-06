https://ria.ru/20260206/sanktsii-2072708530.html
ЕК работает над новым пакетом санкций против России
россия
брюссель
ЕК работает над 20-м пакетом санкций против РФ и скоро его представит
БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Еврокомиссия все еще работает над 20-м пакетом санкций против РФ, рассчитывает представить его в ближайшее время, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.
"Мы очень активно работаем над 20-м пакетом мер. Мы сказали, что это должно быть готово в ближайшее время, то есть, его можно ожидать довольно скоро", - сказала она.
Отвечая на вопрос о том, будет ли пакет введен в действие к 24 февраля, Пиньо отметила: "Давайте посмотрим, когда именно будут созданы все условия для его принятия".