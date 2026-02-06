Рейтинг@Mail.ru
ЕК работает над новым пакетом санкций против России - РИА Новости, 06.02.2026
14:55 06.02.2026 (обновлено: 15:03 06.02.2026)
ЕК работает над новым пакетом санкций против России
ЕК работает над новым пакетом санкций против России
Еврокомиссия все еще работает над 20-м пакетом санкций против РФ, рассчитывает представить его в ближайшее время, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 06.02.2026
ЕК работает над новым пакетом санкций против России

ЕК работает над 20-м пакетом санкций против РФ и скоро его представит

Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Еврокомиссия все еще работает над 20-м пакетом санкций против РФ, рассчитывает представить его в ближайшее время, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.
"Мы очень активно работаем над 20-м пакетом мер. Мы сказали, что это должно быть готово в ближайшее время, то есть, его можно ожидать довольно скоро", - сказала она.
Отвечая на вопрос о том, будет ли пакет введен в действие к 24 февраля, Пиньо отметила: "Давайте посмотрим, когда именно будут созданы все условия для его принятия".
