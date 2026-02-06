https://ria.ru/20260206/samolet-2072817231.html
Рейс Пхукет — Москва вернулся в аэропорт вылета по технической причине
Рейс Пхукет — Москва вернулся в аэропорт вылета по технической причине - РИА Новости, 06.02.2026
Рейс Пхукет — Москва вернулся в аэропорт вылета по технической причине
Экипаж авиакомпании Azur air рейса Пхукет - Москва принял решение вернуться в аэропорт вылета по техпричине, борт совершил успешную посадку, говорится в... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T23:20:00+03:00
2026-02-06T23:20:00+03:00
2026-02-06T23:20:00+03:00
пхукет (остров)
москва
azur air
пхукет (остров)
москва
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753616934_250:0:2917:2000_1920x0_80_0_0_dfce6a6d5499fa10a21bb0eb5fc2f4e2.jpg
пхукет (остров), москва, azur air
Пхукет (остров), Москва, Azur Air
Рейс Пхукет — Москва вернулся в аэропорт вылета по технической причине
Рейс Azur air Пхукет — Москва вернулся в аэропорт вылета по технической причине