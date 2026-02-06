https://ria.ru/20260206/samara-2072755512.html
Полиция в Самаре не нашла нарушений у владельца автомобиля, полного голубей
Полиция в Самаре не нашла нарушений у владельца автомобиля, полного голубей - РИА Новости, 06.02.2026
Полиция в Самаре не нашла нарушений у владельца автомобиля, полного голубей
Полиция проверила сообщение о голубях, которых якобы заперли в машине на парковке в Самаре, и не нашла нарушений в действиях водителя, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:29:00+03:00
2026-02-06T17:29:00+03:00
2026-02-06T17:29:00+03:00
самара
происшествия
самарская область
куйбышевский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037005279_0:0:3166:1781_1920x0_80_0_0_b40411574bb46f1d600685b073f9686c.jpg
https://ria.ru/20260206/sk-2072746110.html
самара
самарская область
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037005279_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_a07b3bc5971fd9b76330bd7a47390142.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, происшествия, самарская область, куйбышевский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Самара, Происшествия, Самарская область, Куйбышевский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция в Самаре не нашла нарушений у владельца автомобиля, полного голубей
Полиция в Самаре не нашла нарушений у владельца автомобиля, забитого голубями