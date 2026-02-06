Рейтинг@Mail.ru
17:29 06.02.2026
Полиция в Самаре не нашла нарушений у владельца автомобиля, полного голубей
самара
происшествия
самарская область
куйбышевский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
самара, происшествия, самарская область, куйбышевский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Самара, Происшествия, Самарская область, Куйбышевский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
САМАРА, 6 фев - РИА Новости. Полиция проверила сообщение о голубях, которых якобы заперли в машине на парковке в Самаре, и не нашла нарушений в действиях водителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.
Ранее в местных Telegram-каналах появилось сообщение, что очевидцы нашли стаю голубей в машине на парковке в Самаре. На видео видно, что автомобиль забит птицами.
"В отдел полиции по Куйбышевскому району управления МВД России по городу Самаре поступило сообщение о запертых в автомобиле голубях. Полицейские установили и опросили владельца транспортного средства. В ходе проверки факты противоправных действий не подтвердились", - сообщила собеседница агентства.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что на тот момент голубей только что приобрели и перевозили в новый дом.
СамараПроисшествияСамарская областьКуйбышевский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
