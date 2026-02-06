Полиция в Самаре не нашла нарушений у владельца автомобиля, полного голубей

САМАРА, 6 фев - РИА Новости. Полиция проверила сообщение о голубях, которых якобы заперли в машине на парковке в Самаре, и не нашла нарушений в действиях водителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Самарской области.