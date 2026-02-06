Рейтинг@Mail.ru
Жена Сабурова опубликовала пост о тренировке, пока комик был во Внуково - РИА Новости, 06.02.2026
11:33 06.02.2026
Жена Сабурова опубликовала пост о тренировке, пока комик был во Внуково
Супруга комика Нурлана Сабурова Диана опубликовала фото того, как отправилась на тренировку, пока ее муж находился в аэропорту "Внуково" из-за запрета въезжать...
Жена Сабурова опубликовала пост о тренировке, пока комик был во Внуково

Фотография, опубликованная Дианой Сабуровой в социальной сети
Фотография, опубликованная Дианой Сабуровой в социальной сети
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Супруга комика Нурлана Сабурова Диана опубликовала фото того, как отправилась на тренировку, пока ее муж находился в аэропорту "Внуково" из-за запрета въезжать в Россию.
"Тренировки по расписанию", - подписала Сабурова фото, опубликованное в ее аккаунте в соцсети Instagram*.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет, запрет введен 30 января в интересах нацбезопасности страны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Екатеринбурге отменили концерт комика Сабурова
29 января, 17:59
