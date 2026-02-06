https://ria.ru/20260206/saburova-2072638075.html
Жена Сабурова опубликовала пост о тренировке, пока комик был во Внуково
Жена Сабурова опубликовала пост о тренировке, пока комик был во Внуково - РИА Новости, 06.02.2026
Жена Сабурова опубликовала пост о тренировке, пока комик был во Внуково
Супруга комика Нурлана Сабурова Диана опубликовала фото того, как отправилась на тренировку, пока ее муж находился в аэропорту "Внуково" из-за запрета въезжать... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:33:00+03:00
2026-02-06T11:33:00+03:00
2026-02-06T11:33:00+03:00
россия
нурлан сабуров
общество
россия
Жена Сабурова опубликовала пост о тренировке, пока комик был во Внуково
Супруга Сабурова Диана опубликовала пост о тренировке, пока комик был во Внуково