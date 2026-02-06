Комик Сабуров вылетел из Москву в Алма-Ату

https://ria.ru/20260206/saburov-2072815148.html
Борт, на котором находится комик Нурлан Сабуров, вылетел из Москвы в Алма-Ату, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.02.2026
