23:00 06.02.2026 (обновлено: 23:04 06.02.2026)
Комик Сабуров вылетел из Москву в Алма-Ату
Борт, на котором находится комик Нурлан Сабуров, вылетел из Москвы в Алма-Ату, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.02.2026
москва, алма-ата, нурлан сабуров
Москва, Алма-Ата, Нурлан Сабуров
© РИА НовостиНурлан Сабуров в аэропорту Внуково
Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости
Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Борт, на котором находится комик Нурлан Сабуров, вылетел из Москвы в Алма-Ату, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Борт, на котором должен находиться Сабуров, вылетел из страны", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Сабуров вылетел рейсом из Внуково.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Нурлан Сабуров: почему запретили въезд в Россию, что известно о стендап-комике
МоскваАлма-АтаНурлан Сабуров
 
 
